سفيرة رومانيا بالقاهرة تهنئ السلطات والشعب المصري بمناسبة العيد الوطني لمصر

تقدمت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين وأعضاء السفارة ، بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى جميع السلطات المصرية والشعب المصري بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية .

وقالت في رسالة لها علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) اليوم الخميس :" تتمتع مصر ورومانيا بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة التاريخية والتعاون المثمر " مضيفة أننا في هذا اليوم المميز نحتفل أيضاً بكرم الضيافة وحسن الاستقبال والتراث الثقافي الغني للشعب المصري، فضلاً عن الروابط الإنسانية المتينة التي تُقرب بين البلدين . عيد وطني سعيد يا مصر !."