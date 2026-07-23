هل تصح صلاة من أدرك الإمام راكعًا بتكبيرة واحدة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بمن يدخل إلى الصلاة ويجد الإمام في حالة الركوع، فيقوم بالتكبير مرة واحدة فقط ثم يركع مباشرة، وهو من الأسئلة الشائعة التي تتكرر بين المصلين.

وبيّنت الدار أن صلاة هذا الشخص صحيحة ولا يلزمه إعادتها، حتى لو اكتفى بتكبيرة واحدة عند دخوله في الصلاة، سواء نوى بها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، أو جمع النيتين معًا، أو لم يحدد نية بعينها، طالما أدرك الإمام وهو راكع وأتى بالتكبير في هذه الحالة.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يتوافق مع ما قرره جمهور الفقهاء من المذاهب الإسلامية المعتبرة، حيث أجازوا انعقاد الصلاة في مثل هذه الحالة، مراعاةً لظروف إدراك الركعة مع الإمام، وحرصًا على عدم تفويت الجماعة.

وفي الوقت نفسه، أكدت دار الإفتاء أن الأفضل والأكمل لمن استطاع أن يأتي بتكبيرتين: الأولى بنية تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، والثانية للركوع، وذلك خروجًا من الخلاف الفقهي واتباعًا للأحوط.

حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة

كما أوضحت أن تكبيرة الإحرام تُعد الركن الأساسي للدخول في الصلاة، إذ بها ينتقل المصلي من الحالة العادية إلى حالة العبادة، فيُمنع عليه ما كان مباحًا قبلها من أفعال كالكلام والأكل وغيرهما.

واستندت الدار في توضيحها إلى ما ورد عن رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم”، وهو ما يبرز مكانة التكبير في بدء الصلاة.

وشددت على أهمية فهم هذه الأحكام بشكل صحيح، حتى يؤدي المسلم عبادته على الوجه السليم دون وسوسة أو شك، مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.