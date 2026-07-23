هيئة السكك الحديدية : تعديلات مؤقتة على بعض قطارات خط القبارى / مرسى مطروح لتنفيذ أعمال إنشائية

في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا بمشروع القطار الكهربائي السريع بمنطقة الرويسات علي خط القباري / مطروح ، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات مؤقتة علي مسير القطارين رقمي (656 - 943) ، نتيجة تحويل مسار الخط بمنطقة العمل في المسافة من الكم 72 /350 وحتي الكم 74 /350 ، وذلك اعتبارا من الساعة 19:15 وحتي 00:15 لمدة 5 ساعات خلال ليلة 24/ 25 يوليو 2026 وذلك علي النحو التالي :



- اختصار رحلة القطار رقم 656 (محرم بك / الضبعة ) لتنتهي بمحطة الحمام بدلا من محطة الضبعة.



- تأخير قيام القطار رقم 943 (مرسى مطروح / القاهرة ) لمدة 30 دقيقة ليقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 21:30 بدلا من الساعة 21:00



وتهيب الهيئة بالسادة جمهور الركاب تفهم هذه الإجراءات المؤقتة ارتباطاً بأعمال التأمين الهندسي للسكة بمنطقة العمل ، وحرص الهيئة علي تحقيق اعلي معدلات السلامة والامان لحركة التشغيل علي الشبكة .