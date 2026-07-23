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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة السكك الحديدية : تعديلات مؤقتة على بعض قطارات خط القبارى / مرسى مطروح لتنفيذ أعمال إنشائية

السكك الحديدية
السكك الحديدية
حسام الفقي

في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا بمشروع القطار الكهربائي السريع بمنطقة الرويسات علي خط القباري / مطروح ، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات مؤقتة علي مسير القطارين رقمي (656 - 943) ، نتيجة تحويل مسار الخط بمنطقة العمل في المسافة من الكم 72 /350  وحتي الكم 74 /350  ، وذلك اعتبارا من الساعة 19:15 وحتي 00:15 لمدة 5 ساعات خلال ليلة 24/ 25 يوليو 2026 وذلك علي النحو التالي :


- اختصار رحلة القطار رقم 656 (محرم بك / الضبعة ) لتنتهي بمحطة الحمام بدلا من محطة الضبعة.


- تأخير قيام القطار رقم 943 (مرسى مطروح  / القاهرة  ) لمدة 30 دقيقة ليقوم من محطة مرسي مطروح  الساعة 21:30 بدلا من الساعة 21:00  


وتهيب الهيئة بالسادة جمهور الركاب تفهم هذه الإجراءات المؤقتة ارتباطاً بأعمال التأمين الهندسي للسكة بمنطقة العمل ، وحرص الهيئة علي تحقيق اعلي معدلات السلامة والامان لحركة التشغيل علي الشبكة .

الأعمال الإنشائية الجارية القطار الكهربائي السريع مشروع القطار الكهربائي السريع

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