قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وسلطنة عُمان تؤكدان رفض التصعيد وضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية
وزير الخارجية: مصر حريصة على توسيع التعاون مع الصين في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
وزير الخارجية: ندعو الشركات الكندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الخارجية يؤكد للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أهمية دعم مصر في ملف اللاجئين والهجرة النظامية
بعد أستراليا وفرنسا.. هذه الدول تحظر السوشيال ميديا عن الأطفال
أول تعليق من حماس على اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية وتطورات الأوضاع الإقليمية
حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل
غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل
وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكريم زاهي حواس وليلى علوي في ختام استثنائي للمهرجان الدولي للسينما بإيطاليا

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

في احتفالية دولية مهيبة احتضنها المسرح المكشوف بمدينة "ماراتيا" الإيطالية، والمطل على تمثال المسيح الشهير على ارتفاع ألف متر، شهد افتتاح وحفل جوائز المهرجان الدولي للسينما (Marateale 2026) تكريماً رفيع المستوى للقامة الأثرية العالمية الدكتور زاهي حواس، والنجمة المصرية القديرة ليلى علوي، بحضور آلاف المدعوين والشخصيات العامة والإعلامية من مختلف دول العالم.

 

تكريم زاهي حواس 

شهد المهرجان تكريماً استثنائياً لعالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، برفقة المخرج والمنتج العالمي جيف روس، منتج ومخرج الفيلم الوثائقي "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat).

وخلال حوار استمر لنصف ساعة مع أحد كبار الصحفيين الإيطاليين، تناول اللقاء كواليس الفيلم، وأسباب الشهرة العالمية لدكتور حواس، وعمق العلاقة والمحبة المتبادلة بينه وبين الشعب الإيطالي.
وسط تصفيق حار من الجماهير الحاشدة، سُلِّم الدكتور حواس الجائزة الكبرى للمهرجان (MARATEALE 2026 – BASILICATA INTERNATIONAL AWARD)، وهي عبارة عن مجسم لتمثال المسيح المتربع على قمة الجبل بالمدينة.

وجاء في حيثيات منح الجائزة للدكتور حواس
"من خلال اكتشافاته، وطاقته، وكاريزمته الاستثنائية، استطاع تحويل علم الآثار إلى مغامرة كبرى يتشاركها مع ملايين البشر، مساهماً في صون ونشر التراث الخالد لمصر القديمة. وتكريماً لجهوده الاستثنائية كعالم آثار، وإيجيبتولوجي، ومربٍّ وجماهيري استطاع إحياء الماضي وجعله متاحاً للأجيال الجديدة" 

ولم تتوقف التكريمات عند هذا الحد، بل قُدمت للدكتور حواس جائزة عالمية رفيعة أخرى تُمنح للمبدعين والمتميزين على مستوى العالم، وتستمد قيمتها الرمزية من خلود ذكرى أول إيطالي أدخل البث الإذاعي إلى إيطاليا.

عقب ذلك، عُرض فيلم "الرجل ذو القبعة" أمام جمهور المهرجان وسط إشادات واسعة.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، حرص الدكتور زاهي حواس على عقد لقاء مفتوح داخل إحدى الحدائق مع أكثر من 200 طالب وطالبة من مرحلة الثانوية العامة بإيطاليا، أجاب خلاله عن استفساراتهم وأسئلتهم الشغوفة حول أسرار الحضارة الفرعونية واكتشافاتها.

في سياق متصل، شهد المسرح المكشوف تكريماً خاصاً للنجمة المصرية ليلى علوي؛ حيث صعدت إلى المنصة عقب عرض مشاهد مختارة من أبرز أطوار مسيرتها السينمائية الحافلة.

وفي حوار شائق أجراه معها أحد كبار الصحفيين الإيطاليين، تم تسليط الضوء على أرشيفها الفني الذي يتجاوز 86 فيلماً سينمائياً، ودور أعمالها السينمائية في إحداث أثر مجتمعي وتعديل بعض القوانين المصرية، فضلاً عن بدايتها المبكرة في عالم الفن منذ الطفولة من خلال مشاركتها في ثلاثة أفلام شهيرة.

واستلمت الفنانة ليلى علوي جائزة المهرجان التقديرية، وهي عبارة عن لوحة فنية لـ "العذراء مريم"، وسط احتفاء وتصفيق حاد من الحضور والجمهور الإيطالي الذي أشاد بمشوارها الإنساني والفني.

الدكتور زاهي حواس زاهي حواس حواس ليلي علوي ماراتيا إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

الزمالك

اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

عمال النظافة

حفاظًا على سلامتهم..إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة الموجة الحارة بالجيزة

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية: ماضون خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

جانب من اللقاء

جامعة بنها الأهلية تبحث شراكة استراتيجية مع جامعة كانتربري البريطانية

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد