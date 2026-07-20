مؤسسة زاهي حواس تواصل فعاليات روّاد الحضارة بـ قصر الأمير طاز غداً

تتواصل غداً الثلاثاء، الموافق 21 يوليو 2026، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص “روّاد الحضارة” في موسمه الثاني، والذي يُقام ضمن أنشطة الصالون الثقافي لـمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ، بالتعاون مع قطاع المتاحف وصندوق التنمية الثقافية بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة.

مؤسسة زاهي حواس

وقال علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ان فاعليات الغد تشهد زخماً علمياً وتطبيقياً كبيراً عبر تقديم ثلاث محاضرات تخصصية يلقيها نخبة من كبار المسؤولين والأكاديميين، إلى جانب تنظيم جولات ميدانية تفاعلية للمتدربين.

وتبدأ الفعاليات بمحاضرة للأستاذة وسام طه، مسؤول التدريب والتسويق بمتحف جاير أندرسون، تحت عنوان “آليات التسويق الرقمي لإدارة المواقع التراثية”، تطرح خلالها أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية المستخدمة عالمياً للترويج للمواقع الأثرية وإدارتها بما يتواكب مع العصر الرقمي.

ويلقي الدكتور ممدوح فاروق، المدير العام لمتحف إيمحتب بسقارة، المحاضرة الثانية بعنوان“الدور المجتمعي للمتاحف”، مستعرضاً الفلسفة الحديثة للمتاحف كمنصات تعليمية وثقافية تفاعلية تخدم المجتمع المحيط وتنمي الوعي الأثري، وتتجاوز فكرة كونها مخازن لعرض القطع الأثرية فقط.

واختتاماً للشق النظري، يلقي الدكتور عماد فكري ، أستاذ اللغات الشرقية القديمة والكتابات المسمارية بجامعة القاهرة والجامعة الفرنسية، محاضرة موسعة بعنوان “الحضارة المصرية القديمة من النشأة حتى الازدهار والتفرد”، يسلط فيها الضوء على الملامح الكبرى لعبقرية الحضارة المصرية القديمة، ومراحل تطورها وعناصر تفردها بين حضارات العالم القديم.

وفي إطار رؤية برنامج "روّاد الحضارة" القائمة على الدمج بين المحاضرات الأكاديمية والتطبيق المباشر، يتضمن الجدول التدريبي لغدٍ زيارتين ميدانيتين للمشاركين من طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي والتاريخ:

1. مسجد أحمد بن طولون: للتعرف على عمارته الفريدة ومئذنته الملوية الشهيرة كأحد أقدم المساجد الباقية بحالتها الأصلية في مصر.

2. متحف جاير أندرسون (بيت الكريتلية): لمعاينة روائع العمارة السكنية في العصرين المملوكي والعثماني والاطلاع على المجموعات الأثرية النادرة التي يضمها البيت.

ويهدف هذا البرنامج المكثف إلى إعداد كوادر شابة تمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية والقدرة الميدانية على صون التراث الحضاري المصري والتعريف به وفق أحدث الأساليب العلمية.