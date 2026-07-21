بسبب ركنة دراجة نارية.. القبض على المتهمين بالتشاجر بالعصي الخشبية ببدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصى الخشبية أمام أحد النوادى بمدينة بدر بالقاهرة وتعديهم بالسب على إحدى الفتيات لقيامها بتصويرهم.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 13 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة بدر بين طرف أول: (عاطل "مصاب بسحجات") ، وطرف ثان: (عاطل وعامل "أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمون بدائرة القسم لخلافات بينهم حول ركن دراجة نارية خاصة بالطرف الثانى أمام عقار محل سكن الطرف الأول قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام عصي خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها .



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بإرشادهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .