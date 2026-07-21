الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم «خلي بالك من نفسك»

يشهد اليوم إقامة العرض الخاص لفيلم «خلي بالك من نفسك» في إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حالة من الترقب والحماس، حيث من المنتظر أن يحضر أبطال الفيلم وصُنّاعه وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام لمشاركة فريق العمل الاحتفال بانطلاق الفيلم.

ويُعد العرض الخاص أول لقاء يجمع أبطال الفيلم مع الجمهور ووسائل الإعلام في مصر قبل طرحه رسميًا في دور السينما، وسط توقعات بأن يشهد الحدث حضورًا واسعًا وعددًا من المفاجآت على السجادة الحمراء.

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.

ومن المتوقع أن يشهد العرض الخاص حضور نخبة من الفنانين لدعم أبطال الفيلم، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نجوم العمل، وعودة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز للتعاون في مشروع سينمائي جديد ينتظره الجمهور.

ويأمل صناع «خلي بالك من نفسك» أن يحقق الفيلم انطلاقة قوية في شباك التذاكر، مستفيدًا من قصته التي تمزج بين الأكشن والكوميديا، إلى جانب فريق العمل الذي يضم مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية.