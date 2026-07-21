عمرو دياب يطرح ألبومه "حبيتِك" غدًا عبر جميع المنصات

يستعد النجم عمرو دياب لطرح أحدث ألبوماته "حبيتِك" غدًا الأربعاء في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك عبر جميع تطبيقات ومنصات الموسيقى، وبالتعاون مع سوني ميوزيك.

الألبوم الجديد هو السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة صاحب أعلى مبيعات في تاريخ الأغنية المصرية والعربية الحديثة.

وكان الهضبة قد طرح اليوم برومو جديد وهو عبارة عن مقطع موسيقي من إحدى أغاني الألبوم، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع نخبة من أهم صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، حيث انتهى مؤخرًا من تسجيل جميع أغاني الألبوم وإعدادها للطرح.



يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب يستعد خلال الفترة القادمة لإحياء حفل كبير في تركيا وذلك يوم ٢ أغسطس.