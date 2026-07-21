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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت السلطات الكرواتية، الثلاثاء، إنها عثرت على جثامين ثلاثة مواطنين مصريين في أحد الأنهار القريبة من العاصمة زغرب، وذلك بعد يومين من الإبلاغ عن اختفائهم أثناء رحلة سباحة.

وأوضحت الشرطة الكرواتية، في بيان، أن أحد أصدقاء الضحايا تقدم ببلاغ عن فقدانهم، بعدما شاهدهم للمرة الأخيرة يوم الأحد، حين قرروا التوجه للسباحة في نهر سافا الواقع بالقرب من العاصمة زغرب.

وعقب تلقي البلاغ، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة شاركت فيها فرق الإطفاء وخدمات الإنقاذ، وأسفرت الجهود، الثلاثاء، عن العثور على جثتين غارقتين داخل النهر وانتشالهما.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تمكن رجال الإطفاء من انتشال الجثمان الثالث، لتختتم بذلك عمليات البحث، وفق ما جاء في بيان الشرطة.

ويأتي الحادث في وقت يحتل فيه المصريون المرتبة التاسعة بين أكبر الجاليات من العمال الأجانب في كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات الرسمية، أصدرت السلطات الكرواتية خلال عام 2025 أكثر من 5,500 تصريح عمل وإقامة لمواطنين مصريين.

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