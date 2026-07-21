الاتحاد الأرجنتيني يحدد 4 مرشحين لخلافة سكالوني.. أسماء من العيار الثقيل على الطاولة

بدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم التحرك مبكرًا تحسبًا لرحيل ليونيل سكالوني عن قيادة المنتخب الأول، بعدما فتح المدرب باب التكهنات حول مستقبله عقب نهاية مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن وجود قائمة أولية تضم 4 أسماء مرشحة لخلافة سكالوني حال قرر الرحيل عن منصبه، وذلك في ظل رغبة الاتحاد في الحفاظ على استقرار المشروع الفني للمنتخب خلال السنوات المقبلة.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

بابلو أيمار : أحد أفراد الجهاز الفني الحالي لمنتخب الأرجنتين، ويُعد من أبرز الأسماء المطروحة لاستكمال النهج الفني الذي بدأه سكالوني.

: أحد أفراد الجهاز الفني الحالي لمنتخب الأرجنتين، ويُعد من أبرز الأسماء المطروحة لاستكمال النهج الفني الذي بدأه سكالوني. مارسيلو جاياردو : المدير الفني السابق لريفر بليت، والذي يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات القارية، ويُعتبر من أبرز المدربين الأرجنتينيين في السنوات الأخيرة.

: المدير الفني السابق لريفر بليت، والذي يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات القارية، ويُعتبر من أبرز المدربين الأرجنتينيين في السنوات الأخيرة. دييجو سيميوني : مدرب أتلتيكو مدريد، وصاحب التجربة الطويلة في الملاعب الأوروبية، حيث يظل اسمه حاضرًا دائمًا عند الحديث عن قيادة منتخب بلاده.

: مدرب أتلتيكو مدريد، وصاحب التجربة الطويلة في الملاعب الأوروبية، حيث يظل اسمه حاضرًا دائمًا عند الحديث عن قيادة منتخب بلاده. ماوريسيو بوكيتينو: المدير الفني الذي يمتلك خبرات كبيرة في أوروبا وعلى مستوى المنتخبات، وسبق ارتباط اسمه بالعديد من المناصب الكبرى.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة عدم اليقين حول مستقبل سكالوني، الذي أكد عقب خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا أنه يحتاج إلى تقييم المرحلة المقبلة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع المنتخب الأرجنتيني.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف سكالوني بشكل نهائي، قبل أن يبدأ الاتحاد الأرجنتيني خطواته الرسمية حال تقرر البحث عن مدير فني جديد لقيادة بطل العالم السابق.