الحكم الإنجليزي الشهير أنتوني تايلور يعلن الاعتزال

أعلن الحكم الإنجليزي الشهير أنتوني تايلور اعتزاله التحكيم الاحترافي بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من عقدين و831 مباراة.



ويُعدّ تايلور، البالغ من العمر 47 عاماً، أحد أبرز الحكام في إنجلترا، حيث أدار 668 مباراة في كرة القدم الاحترافية في البلاد. ويُسدل الستار على مسيرته التحكيمية بآخر مباراة له، وهي مباراة دور الـ16 من كأس العالم بين البرتغال وإسبانيا في الولايات المتحدة.

وعلى مدار 16 موسماً في الدوري الإنجليزي الممتاز، أدار تايلور 432 مباراة في دوري الدرجة الأولى، كما أدار جميع نهائيات الكؤوس المحلية الكبرى. وتشمل إنجازاته نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2017 و2020، ونهائي كأس الرابطة عام 2015، ونهائي درع الاتحاد الإنجليزي عام 2015، ونهائي ملحق الصعود لدوري البطولة الإنجليزية عام 2018.

كما تمتع تايلور بمسيرة دولية مميزة، حيث أمضى 14 عاماً في قائمة الحكام الدوليين التابعة للفيفا. وخلال تلك الفترة، أدار مباريات في نسختين من كأس العالم (2022 و2026)، ونسختين من بطولة أمم أوروبا (2020 و2024)، ونسختين من كأس العالم للأندية (2022 و2025).