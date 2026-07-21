مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026 وتتويج منتخب اسبانيا باللقب عقب الفوز امام الارجنتين بهدف نظيف يستعد المنتخب الأول لخوض منافسات التصفيات المؤهله لـ أمم إفريقيا 2027 رفقة منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.
ويخوض المنتخب الجولة الأولى حيث يواجه منتخب أنجولا يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 الساعة 9 مساء
الجولة الثانية
مصر vs جنوب السودان
من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026
الجولة الثالثة
مصر vs مالاوي
الجولة الرابعة
مصر vs مالاوي
من 9 إلى 17 نوفمبر 2026
الجولة الخامسة
مصر vs أنجولا
الجولة السادسة
مصر vs جنوب السودان
من 22 إلى 30 مارس 2027