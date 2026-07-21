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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يقترب من قيادة المنتخب الأولمبي بعد رحيله عن الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
حسن العمدة

اقترب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، من تولي القيادة الفنية لـ منتخب مصر تحت 23 عامًا، بعدما دخل بقوة ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لحسم تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، الذي يستعد لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وجاء اسم معتمد جمال في مقدمة المرشحين، بعد نجاحه في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، رغم الأزمات المالية وإيقاف القيد ورحيل عدد من اللاعبين الأجانب، ليحظى بإشادة واسعة داخل الوسط الرياضي.

كما ساهم اقتراب رحيله عن الزمالك، في ظل اتجاه الإدارة للتعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، في تعزيز فرصه لتولي المهمة، حيث لن يواجه اتحاد الكرة أي عقبات للتفاوض معه حال إنهاء ارتباطه رسميًا بالنادي الأبيض.

ويمتلك معتمد جمال خبرات كبيرة في العمل مع منتخبات المراحل السنية، إذ سبق له العمل مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد لندن 2012 تحت قيادة هاني رمزي، كما تواجد في الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب خلال أولمبياد طوكيو 2021.

ويأمل مسؤولو اتحاد الكرة في حسم ملف المدير الفني سريعًا، من أجل تجهيز المنتخب الأولمبي لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات شمال أفريقيا، التي تمثل بوابة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ومنها إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

معتمد جمال الزمالك معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك منتخب مصر تحت 23 عامًا منتخب مصر

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