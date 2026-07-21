محمد إبراهيم: رحيل معتمد جمال عن تدريب الزمالك «من مصلحته»

رأى محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن رحيل معتمد جمال عن تدريب الزمالك بعد قيادته الفريق في ظروف استثنائية في الموسم الماضي جاءت من مصلحته في ظل استمرار الظروف الصعبة المحيطة بفريق الكرة بالنادي.

وقال محمد إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «من مصلحة معتمد جمال ألا يكون متواجدًا في نادي الزمالك في ظل هذه الظروف التي يمر بها النادي في ظل أزمة إيقاف القيد».

وأردف قائلًا: «معتمد جمال كان سيتعرض لضغوطات كبيرة خلال الموسم المقبل، وكان من الصعب عليه تحملها»، مستطردًا: «كنا نتمنى معتمد جمال يكمل مع الفريق».

وأشار إبراهيم إلى أن وجهة نظر جون إدوارد، المدير الرياضي بالزمالك، هو ضخ دماء جديدة في تدريب الفريق من أجل التعامل مع الظروف الراهنة.