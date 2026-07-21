سننهض من جديد.. رسالة مؤثرة من روميرو للجماهير بعد خسارة كأس العالم

وجه كوتي روميرو لاعب منتخب الارجنتين رسالةمؤثرة بعد خسارة لقب بطولة كأس العالم أمام إسبانيا بنتيجة هدف دون رد في نهائي المونديال.

وقال روميرو : هذه المرة، لم يحالفنا التوفيق،صدقوني الأمر مؤلم، ومؤلم جداً، لأنه لم يكن هناك من أراد مواصلة كتابة هذه القصة الجميلة أكثر منا، كنا نحلم بإعادة كأس العالم إلى الوطن، لكن ذلك لم يتحقق.

وواصل : لكن إن كان هناك شيء لن ينقصنا أبداً، فهو القتال والتفاني، لقد قدمنا كل ما لدينا، أنهينا البطولة في المركز الثاني، لكننا لم نتوقف يوماً عن تمثيل الأرجنتين بالفخر والالتزام اللذين يستحقهما هذا القميص.

واضاف : كم أنا فخور ومحظوظ لأنني جزء من هذه العائلة، أعتذر لأننا لم نستطع أن نهديكم تلك الفرحة التي تمنينا جميعاً أن نمنحكم إياها، نحن نلعب من أجلكم، ومن أجل كل أرجنتيني شجعنا من أي بقعة في العالم. ونشعر بهذا الحب كل يوم.

وأردف : اليوم حان وقت النهوض من جديد. أن نبدأ مرة أخرى، وأن نعمل أكثر، ونؤمن أكثر، ونستعد حتى يعود هذا القميص إلى المكانة التي أوصلناه إليها خلال السنوات الماضية إلى القمة.

واختتم : فالنهائيات لا تُهدى، بل تُنتزع بالوصول إليها والفوز بها، وهذه المجموعة، ومن سيأتي بعدها، سيواصل القتال، متحداً، وبالإيمان نفسه الذي رافقنا دائماً، شكراً لوجودكم. شكراً لثقتكم، سننهض من جديد، فهذه هي الأرجنتين دائماً معاً.