لاوتارو مارتينيز بعد خسارة المونديال: سأظل فخورًا بتمثيل الأرجنتين

وجه لاوتارو مارتينيز، مهاجم منتخب الأرجنتين، رسالة مؤثرة عقب خسارة منتخب بلاده لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مؤكدًا أن الفريق قدم كل ما لديه خلال البطولة، رغم عدم نجاحه في الاحتفاظ بالكأس.

وخسر المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بهدف دون رد أمام نظيره الإسباني، ليكتفي بالمركز الثاني بعد مشوار مميز في البطولة.

ونشر لاوتارو رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيها: "قدمنا كل ما لدينا من أجل الدفاع عن لقب كأس العالم، ووصلنا إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة لم يحالفنا التوفيق."

وأضاف مهاجم "التانجو": "يبقى ارتداء قميص منتخب الأرجنتين مصدر فخر كبير بالنسبة لي، وكنت أتمنى أن أقدم المزيد للفريق في المباراة النهائية، لكن كرة القدم تمنحك أحيانًا ما لا تتوقعه."

كما حرص لاوتارو على توجيه الشكر للجماهير الأرجنتينية التي ساندت المنتخب طوال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن دعمهم كان حاضرًا في كل لحظة.

واختتم رسالته قائلًا: "شكرًا لكل من وقف خلف المنتخب، سواء من سافر لدعمنا في المدرجات أو من شجعنا من داخل الأرجنتين وخارجها، سنواصل القتال من أجل إسعادكم في المستقبل."