النقل : تشغيل خطوط أتوبيسات حديثة تربط مرسى مطروح بمدن المحافظة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تنفيذ مشروعات النقل التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وربط مختلف المحافظات بشبكات نقل حديثة وآمنة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، لقاءً موسعًا مع مشايخ قبائل محافظة مطروح، بحضور المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد وعدد من قيادات السكة الحديد والمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل بمحافظة مطروح، تنفيذًا لخطة الدولة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتطوير خط سكة حديد مطروح–السلوم بما يساهم في تعزيز حركة انتقال المواطنين والبضائع، ودعم خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة، خاصة في المناطق الحدودية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل أيضًا على التوسع في خدمات النقل الجماعي بالمحافظة من خلال تشغيل خطوط أتوبيسات حديثة تربط مدينة مرسى مطروح بمختلف المدن، بما يسهم في توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

وأكد الوزير أن جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة تستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، وأن نجاحها يعتمد على التعاون والتنسيق الكامل مع أبناء المحافظة ومشايخ القبائل، الذين يمثلون شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مشايخ القبائل بشأن تطوير خدمات النقل بالمحافظة، حيث أكدوا دعمهم الكامل للمشروعات التي تنفذها الدولة، وثقتهم في أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل لأبناء مطروح.