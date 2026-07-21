معاش شهري للأطفال الأكثر احتياجا .. اعرف المستحقين بـ قانون الطفل

يبحث عدد من المواطنين عن الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش الشهري وفقا لقانون الطفل، خاصة بعد تحديد القانون الحالات المستحقة للدعم والإجراءات المنظمة لصرفه، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للأطفال الأكثر احتياجًا.

قانون الطفل يحدد الفئات المستحقة لمعاش شهري

وأعطت المادة (49) أحقية عدد من الفئات في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، لا يقل عن 60 جنيهًا.

ويأتي ذلك وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

وتشمل الفئات المستحقة:

الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون أو المسجونة المعيلة، وكذلك المحبوس أو المحبوسة المعيلة، إذا كانت مدة الاحتجاز أو الحبس لا تقل عن شهر.