برلماني: مستشفيات جامعة الزقازيق قاطرة المنظومة الصحية بالشرقية

أعرب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، عن خالص تقديره لإدارة جامعة الزقازيق وإدارة المستشفيات الجامعية، وجميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والإداريين والعاملين، مشيدًا بما حققته المستشفيات الجامعية من إنجازات خلال العام الجامعي 2025/2026، والتي تعكس حجم الجهد المبذول والإخلاص في أداء الرسالة الطبية والإنسانية.

وأكد سليمان أن المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق تمثل، منذ أكثر من ثلاثين عامًا، الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنها كانت ولا تزال القاطرة الحقيقية لتقديم الخدمات الطبية، بما تتحمله من أعباء في استقبال الحالات الحرجة والمعقدة، إلى جانب دورها المحوري في التعليم الطبي والبحث العلمي، وإعداد أجيال من الأطباء الذين يخدمون الوطن داخل مصر وخارجها.

مستشفيات وزارة الصحة من نقص في بعض التخصصات والإمكانات

وأوضح أن هذا الدور الوطني تعاظم في ظل التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الصحية، وما تعانيه بعض مستشفيات وزارة الصحة من نقص في بعض التخصصات والإمكانات، الأمر الذي جعل مستشفيات جامعة الزقازيق الملاذ الرئيسي لملايين المواطنين من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن ما حققته المستشفيات الجامعية من إنجازات، رغم الإمكانات المتاحة والضغط الكبير الناتج عن تزايد أعداد المترددين عليها، يؤكد أنها تستحق المزيد من الدعم والمساندة، لافتًا إلى أن مستشفيات جامعة الزقازيق لا تزال بحاجة إلى دعم مجتمعي أوسع، أسوة بالمستشفيات الجامعية في القاهرة وعين شمس والمنصورة، التي تحظى بمساهمات فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمتبرعين.

إطلاق مبادرة مجتمعية شاملة لدعم مستشفيات جامعة الزقازيق

ودعا وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة مجتمعية شاملة لدعم مستشفيات جامعة الزقازيق، بمشاركة رجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأبناء محافظة الشرقية في الداخل والخارج، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحديث الأجهزة الطبية، والارتقاء بالخدمات العلاجية، وتعزيز قدرة المستشفيات على مواصلة رسالتها الصحية والتعليمية.

واختتم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان بيانه بالتأكيد على أن المستشفيات الجامعية ليست مجرد مؤسسات تقدم العلاج، وإنما صروح وطنية تمثل إحدى ركائز الأمن الصحي في مصر، مؤكدًا أن دعمها يمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة المواطن المصري، ومسؤولية وطنية ومجتمعية تستوجب تضافر جهود الجميع، حتى تواصل مستشفيات جامعة الزقازيق دورها الرائد كقاطرة للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية