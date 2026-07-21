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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حصاد تشريعي ورقابي.. مجلس النواب يستعد لإنهاء دور الانعقاد الأول

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يقترب  مجلس النواب، من اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

 حيث من المقرر أن يعلن المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الشهر الجاري فض دور الانعقاد، عقب الانتهاء من مناقشة جدول أعمال الجلسة العامة والتصويت على مشروعات القوانين والتقارير المدرجة.

ومن المقرر  أن يلقي رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، يستعرض خلالها حصاد دور الانعقاد، وما أنجزه مجلس النواب على مدار الأشهر الماضية من أعمال تشريعية ورقابية، مؤكدًا أن المجلس واصل أداء دوره الدستوري في إقرار التشريعات اللازمة، إلى جانب ممارسة اختصاصاته الرقابية من خلال طلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والأسئلة البرلمانية، وطلبات المناقشة العامة، بما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويخدم مصالح المواطنين.

ويستعرض رئيس المجلس أبرز مؤشرات الأداء داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، وما شهدته من مناقشات موسعة حول مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والقضايا ذات الأولوية، والتي أسهمت في دعم جهود الدولة واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

وخلال الجلسة الختامية  يوجه المستشار الدكتور هشام بدوي الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس النواب، من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين، مثمنًا ما أبدوه من التزام ومسؤولية وحرص على أداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن التنوع في الآراء تحت قبة البرلمان كان مصدرًا لإثراء المناقشات وإخراج التشريعات في أفضل صورة.

كما يوجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على تعاونهم مع المجلس طوال دور الانعقاد، واستجابتهم لمناقشات النواب وملاحظاتهم، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة الوطن والمواطن.

و في هذه الجلسات يختتم  رئيس مجلس النواب كلمته بإعلان فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، على أن يعاود المجلس الانعقاد في دوره العادي المقبل، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

مجلس النواب الفصل التشريعي الثالث الجلسة العامة الجلسة الختامية

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