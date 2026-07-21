النواب يناقش غدًا اتفاقيتين دوليتين للتعاون البريدي وتمويل تطوير محطة أبو رواش

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدًا الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، وذلك ضمن جدول أعمال الجلسة العامة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع بتاريخ 27 نوفمبر 2025، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بهدف دعم التعاون وتطوير خدمات البريد بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما يناقش المجلس الاتفاقية الثانية الخاصة باتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والموقع في 12 مايو 2025، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2026، وذلك في إطار دعم مشروعات البنية التحتية والارتقاء بخدمات الصرف الصحي