مجلس النواب يناقش اتفاقية جديدة للبحث عن الزيت الخام.. غدا

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، للبحث عن الزيت الخام واستغلاله في إحدى مناطق الامتياز.

زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، ودعم جهود تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة المختصة بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، وذلك في ضوء خطة الدولة لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة.