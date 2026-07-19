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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يحيل 38 اقتراحًا برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، 38 اقتراحًا برغبة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس إلى الحكومة، لتنفيذ ما جاء بها من توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوى.

 وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس وحرصه على متابعة مطالب المواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات والمرافق العامة بمختلف المحافظات.

وتضمنت الاقتراحات برغبة عددًا كبيرًا من الملفات الحيوية، شملت تطوير المستشفيات، والتعليم، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والطرق، والكهرباء، والشهر العقاري، والرياضة، والخدمات الحكومية، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:

محمد حمدي دسوقي: سرعة الانتهاء من المبنى الجديد (الطوارئ) بمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط، نشوى الشريف: إدراج خدمات العلاج النفسي بكل أنواعه تحت مظلة التأمين الصحي، أسماء سعد الجمال: تحويل مستشفى الصف إلى مستشفى من فئة المستشفيات ذات الطبيعة الخاصة والنائية بمحافظة الجيزة، وفاء أحمد عبد المعطي: إنشاء مكتب خدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية بنظام الشباك الواحد، محمود نجيب مشعل: تكليف خريجي دفعة 2024 من كليات الصيدلة، مروة ممدوح كدواني: إنشاء مكاتب خدمة العملاء بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية لخدمة مرضى التأمين الصحي، محمد عبد الله زين الدين: إنشاء مشروع "شارع مصر" للشباب بمحافظة البحيرة، محمد حمدي دسوقي: سرعة استكمال توصيل كابلات التليفونات بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، علاء محمود عبد الغني: إعادة رصف شوارع قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، مجاهد نصار: إنشاء مكتب شهر عقاري بمنطقة أرض نوبار والإسكان الصناعي بمدينة شبرا الخيمة، حسام حسن الخشت: تطوير ملعب عزت جلال وتحويله إلى مجمع رياضي متكامل، دينا هلالي: تعزيز دورات التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج وربطها بالإجراءات الرسمية، أحمد السنجيدي: إنشاء مبنى للنيابة الإدارية بمدينة دكرنس، أحمد عرفة: إحلال وتجديد كوبري التخشيبة بعزبة الهلالي بمركز بلقاس، حسام حسن الخشت: إنشاء مجمع أسيوط التكنولوجي للبترول والطاقة، محمد الدماطي: سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى وعزب مركز قطور، سناء السعيد: إنشاء مبنى مأمورية الضرائب العقارية بمركز الغنايم، محمد حمدي دسوقي: سرعة إنشاء مدرسة تجريبية بالأرض المخصصة بجبل الشعراوي بأسيوط، عمرو عويضة: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادي وثانوي بمدينة طهطا، مروة ممدوح كدواني: التعاقد مع معلمي الحصة لسد العجز بالمدارس، حازم حمادي: سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية بلصفورة، حازم حمادي: إنشاء محطة صرف صحي بقرية المحامدة القبلية، نجلاء العسيلي: تشغيل محطة مياه بني عدي البحرية وتعزيزها ببئر إضافي، أحمد العرجاوي: ضم المتبقي من عزبة رضا للحيز العمراني واستكمال المرافق، محمود نجيب مشعل: إنشاء محطة مياه شرب بقرية ميت الخولي، سيد الجزار: إنشاء الحيز العمراني لمركز ومدينة أهناسيا، أسماء سعد الجمال: إنشاء مدرسة للتربية الفكرية بمدينة الصف، محمود مرسي: سرعة توريد وتركيب محول الكهرباء الخاص بمستشفى نوال الخيرية، محمود مرسي: إدراج بعض العزب التابعة لمركز قليوب ضمن مشروعات الصرف الصحي، محمد إسماعيل: استغلال قطعة أرض مملوكة للدولة بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور لإقامة مجمع خدمات حكومي متكامل، محمد حمدي دسوقي: استكمال رصف وتركيب الإنترلوك لشوارع غرب البلد بمدينة أسيوط، زكريا حسان: إحلال وتجديد مسجد أبو بكر بالجلاوية ومسجد المطاوعة بقرية الطوايل الغربية، محمود أبو الخير: زيادة عدد الأطباء الشرعيين بجمهورية مصر العربية وخاصة بمحافظة سوهاج، سيد أبو بريدعه: سرعة رصف الطريق من قرية أدمو حتى قرية طوخ الخيل والطريق من كوبري الطليان حتى المثلث بقرية (7) بمركز المنيا، أحمد شرعان: استكمال رصف وتوسعة الطريق بين ميت محسن ودماص بمركز ميت غمر، علي خليفة: سرعة توفير أطباء متخصصين للعمل خلال الفترة المسائية بمستشفى بولاق الدكرور العام لاعتماد تصاريح الوفاة، فايزة عبد العظيم: سرعة إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي، مارسيل سمير: تعزيز وتنسيق التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي في إدارة الوحدات الصحية القروية ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتأهيلها وتوفير الأعداد المطلوبة من الأطباء وأطقم التمريض.

النواب مجلس النواب هشام بدوي محمد حمدي دسوقي

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