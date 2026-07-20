تطبيق إنستاباي.. ماذا تفعل إذا حولت الأموال إلى حساب بالخطأ؟

مع التوسع الكبير في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات اللحظية، يواصل تطبيق إنستاباي توجيه رسائل توعوية للمستخدمين، محذرا من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الاستيلاء على الحسابات البنكية والبيانات الشخصية، من خلال انتحال صفة موظفي البنوك أو خدمة العملاء للحصول على معلومات سرية تمكن المحتالين من تنفيذ عمليات مالية غير مشروعة.

إنستاباي

وتأتي هذه التحذيرات في ظل الارتفاع المستمر في أعداد مستخدمي التطبيق، وضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز أمن منظومة المدفوعات الرقمية، من خلال نشر الإرشادات اللازمة لرفع وعي العملاء بأساليب النصب الإلكتروني وكيفية حماية بياناتهم المصرفية.

إنستاباي يحذر من مكالمات ورسائل الاحتيال

أكد التطبيق أن المحتالين يعتمدون على الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين أنهم ممثلون للبنوك أو لخدمة العملاء، بهدف إقناع الضحايا بالإفصاح عن بياناتهم البنكية أو الرموز السرية.

وشدد إنستاباي على أن أي اتصال أو رسالة تتضمن طلبا للحصول على بيانات مصرفية أو معلومات شخصية يجب التعامل معها باعتبارها محاولة احتيال، مؤكدا أن البنوك لا تطلب هذه المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل.

كما أوضح التطبيق أنه يرسل رسائل توعوية بشكل دوري إلى العملاء عبر أرقام الهواتف المسجلة، إلى جانب نشر إرشادات أمنية عبر صفحاته الرسمية لمساعدة المستخدمين على حماية حساباتهم.

لا تشارك رمز التحقق OTP

أكد إنستاباي أن رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) يستخدم فقط لتأكيد هوية صاحب الحساب عند تنفيذ المعاملات، ولا يجوز مشاركته مع أي شخص مهما كانت الأسباب.

وأوضح أن موظفي البنوك أو ممثلي خدمة العملاء لا يطلبون هذا الرمز مطلقا، وأن أي محاولة للحصول عليه تعد مؤشرا واضحا على وجود عملية نصب تستهدف الاستيلاء على الحساب.

إنستاباي

بيانات يجب عدم الإفصاح عنها

طالب التطبيق جميع المستخدمين بالحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية والشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة، وتشمل:

الرقم السري للحساب أو التطبيق.

رمز التحقق لمرة واحدة (OTP).

بيانات بطاقات الخصم أو الائتمان.

الرقم القومي.

أي معلومات مالية أو مصرفية خاصة.

وأكد إنستاباي أن الإفصاح عن هذه البيانات قد يؤدي إلى اختراق الحسابات البنكية أو فقدان الأموال.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

تطبق شبكة المدفوعات اللحظية الرسوم المعتمدة على خدمات إنستاباي، حيث تبلغ قيمة الرسوم 0.1% من إجمالي مبلغ التحويل، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها لكل عملية.

فعلى سبيل المثال:

تحويل 500 جنيه: الرسوم 50 قرشا.

تحويل 1000 جنيه: الرسوم جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر: الرسوم 20 جنيها، وهو الحد الأقصى المقرر.

وأشار التطبيق إلى أنه في حالة تجاوز قيمة التحويل الحد الأقصى للعملية الواحدة، يتم تقسيم المبلغ على أكثر من عملية مع تطبيق الرسوم على كل عملية بشكل مستقل.

الحدود القصوى للتحويلات

حدد إنستاباي حدودا قصوى للمعاملات المالية لضمان أمن العمليات، وجاءت كالتالي:

الحد الأقصى للعملية الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية من البنك الواحد: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

خطوات تحويل الأموال عبر إنستاباي

يمكن تنفيذ التحويلات المالية بسهولة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق إنستاباي.

2. اختيار خدمة إرسال نقود.

3. تحديد التحويل باستخدام رقم الهاتف أو الحساب البنكي.

4. إدخال رقم هاتف أو بيانات المستفيد.

5. كتابة قيمة المبلغ المراد تحويله.

6. مراجعة جميع البيانات والتأكد من اسم المستفيد.

7. إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام لإتمام العملية.

إنستاباي

ماذا تفعل إذا حولت الأموال إلى حساب بالخطأ؟

في حال تحويل مبلغ مالي إلى مستفيد غير مقصود، ينصح باتباع الخطوات التالية:

التواصل مع المستفيد مباشرة إذا كانت بياناته معروفة وطلب إعادة المبلغ.

الاتصال بالبنك الذي تمت من خلاله عملية التحويل، مع تقديم رقم العملية وتاريخها وقيمتها.

تقديم بلاغ إلى خدمة عملاء إنستاباي عبر التطبيق أو القنوات الرسمية.

في حال عدم حل المشكلة، يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري للنظر فيها وفقا للإجراءات المنظمة.

وإذا تعذر استرداد المبلغ، يحق للعميل اللجوء إلى القضاء، مع الاحتفاظ بجميع المستندات وإيصالات التحويل.

إرشادات لحماية حسابك من الاحتيال

أكد إنستاباي أن الوقاية هي الوسيلة الأهم لحماية الحسابات البنكية، داعيا المستخدمين إلى مراجعة بيانات المستفيد بعناية قبل تأكيد أي عملية تحويل، والتأكد من الاسم الظاهر داخل التطبيق، خاصة عند التحويل لأول مرة.

كما أوصى التطبيق بإرسال مبلغ بسيط عند التعامل مع مستفيد جديد للتأكد من صحة البيانات، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، أو مشاركة الرقم السري أو رمز التحقق مع أي شخص، مهما كانت صفته، حفاظا على الأموال والبيانات المصرفية من محاولات الاحتيال الإلكتروني.