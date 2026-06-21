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بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

إنستاباي
إنستاباي
عبد العزيز جمال

شهدت معدلات البحث عن تطبيق إنستاباي InstaPay ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التحويلات المالية اللحظية، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة.

ويعد تطبيق إنستاباي المنصة الأسرع والأكثر أماناً لإجراء التحويلات البنكية الفورية بين الحسابات والمحافظ الإلكترونية، لكن يظل السؤال الأكثر تداولاً بين الملايين من المستخدمين حول حدود السحب من تطبيق إنستاباي، وما هي الرسوم على المعاملات والاستعلامات.

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حدود السحب من تطبيق إنستاباي InstaPay التي أقرها البنك المركزي

وضع البنك المركزي المصري ضوابط محددة لعمليات السحب والتحويل عبر تطبيق إنستاباي، بهدف تنظيم حركة الأموال وحماية المستخدمين من المخاطر المالية، حيث تم تحديد ثلاث مستويات رئيسية لحدود السحب من تطبيق إنستاباي، تشمل المعاملة الواحدة والاستخدام اليومي والاستخدام الشهري. 

وتأتي هذه الحدود لتلبي احتياجات الأفراد والأنشطة التجارية الصغيرة، مع الحفاظ على أمن المنظومة المالية، وجاءت على النحو التالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: حدد البنك المركزي قيمة الحد الأقصى للمعاملة الواحدة على تطبيق إنستاباي بمبلغ 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: أقر البنك المركزي أن الحد الأقصى لقيمة المعاملات خلال اليوم الواحد على تطبيق إنستاباي هو 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: بلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملات خلال الشهر الواحد على تطبيق إنستاباي مبلغ 400 ألف جنيه، وهو إجمالي المبلغ الذي يمكن للمستخدم تحويله عبر التطبيق خلال فترة ثلاثين يوماً.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يسمح للبنوك برفع حدود التحويلات اللحظية لتصل إلى مليوني جنيه يومياً، بشرط أن تتم هذه المعاملات عبر خدمات الإنترنت البنكي المرتبطة بالحسابات وليس من خلال التطبيق المباشر.

رسوم التحويل عبر إنستاباي بعد قرار أبريل 2025

مع بداية شهر أبريل عام 2025، أعلن البنك المركزي بدء فرض رسوم على خدمات التحويل عبر تطبيق إنستاباي، بعد أن كانت الخدمة مجانية طوال السنوات الثلاث الماضية منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستدامة المالية لتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة البنية التحتية لمنظومة المدفوعات اللحظية، مع الحفاظ على جاذبية التطبيق كأداة اقتصادية وسريعة للتحويلات،ـ وتتضمن هيكلة الرسوم الجديدة عدة جوانب رئيسية:

رسوم تحويل الأموال: تُطبق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة الواحدة، بحد أدنى 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً للمعاملة الواحدة، حيث يتم خصم الرسوم من الطرف القائم بالتحويل وليس المستلم. 

على سبيل المثال، تبلغ رسوم تحويل مبلغ 500 جنيه 50 قرشاً، بينما تصل رسوم تحويل 20 ألف جنيه إلى 20 جنيهاً كحد أقصى.

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رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب: يتيح التطبيق للمستخدمين 10 عمليات استعلام مجانية شهرياً، تشمل معرفة الرصيد أو طلب كشف الحساب المختصر، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشاً على كل عملية استعلام إضافية تتجاوز هذا الحد.

ميزة تتبع الحدود المتبقية: أضاف التطبيق مؤخراً أداة تنظيمية مبتكرة تتيح للمستخدمين الاطلاع الفوري على المتبقي من حدود استخدامهم اليومية والشهرية عبر واجهة التطبيق مباشرة، مما يسهم في زيادة الشفافية وتسهيل إدارة الأموال.

طريقة التسجيل في تطبيق إنستاباي خطوة بخطوة

مع تزايد الإقبال على تطبيق إنستا باي، يبحث العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل الصحيحة للاستفادة من خدماته، حيث يتطلب التسجيل اتباع خطوات بسيطة ومنظمة لضمان تفعيل الحساب بشكل آمن وسريع.

ويمكن للمستخدمين الجدد اتباع هذه الخطوات بدقة لضمان نجاح عملية التسجيل والبدء في استخدام التطبيق فوراً:

  • تحميل تطبيق إنستا باي من خلال متجر «جوجل بلاي» لمستخدمي نظام الأندرويد، أو من متجر «آبل» لمستخدمي أجهزة الآيفون.
  • تأكيد رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك عن طريق إدخال الرمز المرسل عبر رسالة نصية.
  • تدوين البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما يتطابق مع البيانات المسجلة في البنك.
  • تفعيل خاصية البصمة لفتح التطبيق، لتوفير طبقة إضافية من الأمان وسهولة الوصول.
  • اختيار اسم البنك الذي تتعامل معه من قائمة البنوك المتاحة داخل التطبيق.
  • إضافة بيانات البطاقة البنكية المرتبطة بالحساب الجاري.
  • إضافة الحساب البنكي بشكل رسمي لربطه بالتطبيق.
  • إدخال الرقم السري IPN PIN لتأكيد الهوية وضمان سرية المعلومات المالية.
    إنستاباي

تثبيت سعر الفائدة.. قرار البنك المركزي الأخير

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير تثبيت أسعار العائد الأساسية، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب. 

 

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