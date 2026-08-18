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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد بدء الدراسة وتفاصيل المصروفات ونظام البكالوريا.. التعليم توضح

طلاب
طلاب
البهى عمرو

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التفاصيل المهمة التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور، بداية من موعد الدراسة وزيادة عدد أيام العام الدراسي، مرورًا بحقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، وصولًا إلى التعديلات الجديدة في نظام امتحانات البكالوريا وآليات تغيير المسارات الدراسية.

12 سبتمبر.. انطلاق العام الدراسي الجديد

 

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعلم

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن زيادة عدد أيام الدراسة لتصل إلى 183 يومًا جاءت بشكل تدريجي، بهدف ضمان الانتهاء من المناهج الدراسية بصورة كاملة، وإتاحة وقت كافٍ أمام الطلاب للمراجعة.

تنسيق القبول والكليات المتاحة

وأشار إلى أن تقصير العام الدراسي خلال السنوات السابقة كان يمثل عائقًا أمام المدرسين في الانتهاء من المناهج، مؤكدًا أن تقليل حجم المناهج ليس خيارًا، خاصة أن نواتج التعلم تراكمية، وأي قصور في مرحلة دراسية قد يؤثر على مستوى الطالب في السنوات التالية.

حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

شادي زلطة
شادي زلطة

وحسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، مؤكدًا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار وزاري بزيادة المصروفات بنسبة 20% للعام الدراسي الجديد.

وأوضح أن الوزارة تصدر سنويًا قرارًا وزاريًا ينظم شرائح الزيادة الخاصة بالمصروفات الدراسية، مشددًا على أن جميع المدارس ملزمة بالالتزام بالنسب التي يحددها القرار فور صدوره.

 

مصير الأقساط التي تم تحصيلها

 

وطمأن زلطة أولياء الأمور بشأن المبالغ التي قد تكون بعض المدارس حصلتها بالفعل، موضحًا أن أي مقدمات أو أقساط تم تحصيلها سيتم التعامل معها وفقًا للقرار الوزاري الذي ستصدره الوزارة.

وأكد أن المدارس مطالبة بتسوية أي مبالغ تم تحصيلها بما يتوافق مع النسب والقواعد التي سيتم اعتمادها رسميًا.

 

تغييرات جديدة في امتحانات البكالوريا

 

وكشف شادي زلطة عن تغييرات جوهرية في نظام امتحانات شهادة البكالوريا، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضح أنه تم الاستقرار على أن تتضمن الامتحانات 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، مؤكدًا أهمية الأسئلة المقالية في قياس قدرة الطالب على التحصيل والتعبير عن فهمه للمادة الدراسية.

كما أشار إلى تطبيق نظام المسارات التخصصية، بما يمنح الطلاب مرونة أكبر في اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم.

 

60 % من أعمال السنة للتقييمات والأنشطة

 

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن حضور الطالب للمدرسة والتفاعل داخل الفصل يمثلان أساس العملية التعليمية في النظام الجديد.

وأوضح أن 60% من أعمال السنة سيتم تخصيصها للتقييمات الأسبوعية والشهرية، وكراسة الحصة، والواجبات المنزلية، إلى جانب السلوك والمواظبة.

وأكد أن الهدف من هذه الآلية لا يقتصر على رصد درجات للنجاح، وإنما تقديم تقارير دورية توضح مستوى الطالب ومدى تقدمه الدراسي في كل مادة على مدار العام.

 

فرصة لتغيير المسار الدراسي

 

وفي إطار منح الطلاب قدرًا أكبر من المرونة، أعلن زلطة إتاحة الفرصة لطلاب الصف الثالث الثانوي لتغيير مسارهم الدراسي خلال الشهر الأول فقط من العام الدراسي.

وأوضح أنه في حال رغبة الطالب في الانتقال من مسار إلى آخر، سيكون مطالبًا بدراسة ثلاث مواد تخصصية، تشمل مادة من منهج الصف الثاني الثانوي ومادتين من منهج الصف الثالث الثانوي، وذلك لضمان توافق المسار الجديد مع المواد الدراسية التي سيتخصص فيها الطالب.

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