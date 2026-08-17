متحدث التعليم يوضح حقيقة زيادة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تصدر حتى الآن قرارًا وزاريًا يتضمن زيادة بنسبة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية، نافيًا ما تردد بشأن اعتماد هذه النسبة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الوزارة تصدر سنويًا قرارًا وزاريًا ينظم شرائح الزيادات الخاصة بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية، مشددًا على أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تلتزم بالنسبة التي يحددها القرار الوزاري فور صدوره.

وأشار إلى أن ما يتعلق بالزيادات التي قد تكون بعض المدارس قد قامت بتحصيلها بالفعل سيتم التعامل معه وفقًا للقرار الوزاري الذي ستعلنه الوزارة، مؤكدًا ضرورة التزام المدارس بالنسبة التي سيتم اعتمادها رسميًا، بما في ذلك التعامل مع أي مقدمات أو أقساط تم تحصيلها في ضوء القواعد التي سيحددها القرار.