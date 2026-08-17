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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك موديل ‏2026‏ في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر ‏.

1- شيري اريزو 5

تأتي السيارة شيري اريزو 5 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي : ‏

- الفئة الأولى بسعر 655,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر  735,000 جنيه

2- إم جي 5

زودت إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏924,990 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,024,990 جنيه

‏3- جيلي ‏EX

تقدم السيارة جيلي ‏EX2‎‏ بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها ‏‏113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، وسرعة قصوى تقدر بـ ‏‏130 كيلومتر في الساعة، مع مدى سير يصل إلى 395 كيلومتر.‏

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏749,900 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏849,899 جنيه

4- بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك يو 5 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة ‏‏1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى ‏للدوران، مع ناقل سرعات ‏CVT‏ أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏769,900 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏849,900 جنيه

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏974,900 جنيه

‏5- جاك ‏S2‎

دعمت جاك ‏S2‎‏ بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية ‏قدرها ‏‏113 حصانًا، مع ناقل سرعات ‏CVT‏ أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات ‏الجر الأمامي ‏للعجلات.‏

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة واحدة بسعر 800,000 جنيه.                                                     

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية شيري اريزو 5 إم جي 5 جيلي ‏EX بايك يو 5 بلس جاك S2

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