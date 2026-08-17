مواصفات شيفروليه سيلفرادو 2027 الجديدة.. صور

تستعد شيفروليه سيلفرادو لمواصلة حضورها في سوق شاحنات البيك أب مع موديل 2027، بعد مسيرة بدأت عام 1998 عندما ظهر اسم سيلفرادو كطراز مستقل ضمن تشكيلة شيفروليه، حيث يأتي موديل 2027 مع مجموعة من المحركات التي تجمع بين البنزين والديزل، إلى جانب تقنيات داخلية وأنظمة مساعدة للسائق.

محركات شيفروليه سيلفرادو 2027

تبدأ خيارات الدفع بمحرك بنزين تيربو سعة 2.7 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع نظام دفع رباعي 4WD .

بينما تشمل الخيارات الأخرى محرك ديزل تيربو سعة 3.0 لتر بأربع أسطوانات، وتتجه الخيارات الأعلى إلى محركات البنزين ذات الثماني أسطوانات، مع محرك V8 بسعة 5.7 لتر، إلى جانب محرك آخر من النوع نفسه بسعة 6.6 لتر.

شيفروليه سيلفرادو 2027

تجهيزات شيفروليه سيلفرادو 2027

تأتي مقصورة شيفروليه سيلفرادو 2027 بتجهيزات تقنية واضحة، في مقدمتها شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 16.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تحصل السيارة على شاشة عدادات بقياس 12.2 بوصة، وتضم التجهيزات أيضًا شاشة ترفيه مخصصة للراكب الأمامي بقياس 11.5 بوصة.

شيفروليه سيلفرادو 2027

وتتضمن سيلفرادو مجموعة من التجهيزات العملية داخل المقصورة، من بينها فتحة مكيف خلفية، كما تتوفر ثلاجة لتبريد المشروبات، إلى جانب شاحنين لاسلكيين للهواتف في الصف الأول، ومقود حركة متعدد الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

وتضم شيفروليه سيلفرادو 2027 مجموعة من الوسائد الهوائية موزعة أماميًا وجانبيًا وستائريًا، وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

شيفروليه سيلفرادو 2027

وتتضمن أنظمة المساعدة نظام تثبيت السرعة، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تحصل السيارة على أنظمة لقراءة مسار الطريق مع التحذير عند الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء ضمنه، بالإضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية.