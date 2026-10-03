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نسمة محجوب تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية «رايحاله» | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسمة محجوب تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية «رايحاله» | فيديو

النجمة نسمة محجوب
النجمة نسمة محجوب
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نسمة محجوب في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري تفاصيل وكواليس فكرة أغنيتها «رايحاله»، موضحة أن العمل جاء من إحساس خاص تولده موسيقاه، قبل أن تتبلور فكرته وكلماته في صورة تحكي عن فتاة قررت ألا تظل أسيرة التفكير والانتظار، وأن تبادر بالتعبير عن مشاعرها بشكل واضح وصريح.

وأوضحت نسمة محجوب أن الفكرة الأساسية للأغنية انطلقت من الحالة التي تخلقها موسيقاها، والتي دفعتها إلى تخيل فتاة تجلس في المنزل وتفكر في الشخص الذي تحبه، وتتساءل عن السبب الذي يجعلها تستمر في مكانها وتكتفي بالتفكير، بدلًا من اتخاذ خطوة حقيقية والتوجه إليه والاعتراف بما تشعر به.

وأشارت إلى أن هذا التصور تحول إلى محور رئيسي في الأغنية، التي تقدم حالة عاطفية مختلفة تقوم على المبادرة وعدم الاستسلام للحيرة أو الانتظار، موضحة أن الفتاة في الأغنية تصل في النهاية إلى قناعة مفادها أنه لا داعي لإهدار الوقت في التفكير الزائد، ما دام من الممكن التعبير عن المشاعر بصورة مباشرة.

وأكدت نسمة محجوب أن «رايحاله» تحمل جانبًا من روح العصر الحالي، خاصة مع اختلاف طبيعة العلاقات والمشاعر وطريقة تعامل الأجيال الجديدة معها مقارنة بالماضي. وأوضحت أن الإنسان في الوقت الحالي لم يعد يمتلك الطاقة نفسها للانتظار طويلًا أو قضاء فترات ممتدة في التفكير والتحليل قبل اتخاذ خطوة تجاه مشاعره.

وأضافت أن فكرة الأغنية تقوم على تشجيع الإنسان على أن يكون أكثر وضوحًا مع نفسه ومع الطرف الآخر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمشاعر، لافتة إلى أن الصراحة قد تكون أفضل من الاستمرار في حالة من التساؤلات والتردد التي قد تجعل الشخص عالقًا في دائرة التفكير دون الوصول إلى نتيجة.

وتحدثت نسمة عن الصورة التي تقدمها الأغنية للفتاة، مؤكدة احترامها للمرأة التي تختار أن تعترف بحبها ومشاعرها دون أن تنظر إلى الأمر باعتباره تصرفًا غير مقبول أو يتعارض مع الصورة التقليدية للفتاة. وترى أن التعبير عن الحب بشكل صريح لا ينتقص من صاحبته، بل يعكس صدقها مع نفسها ومع الشخص الذي تحمل له مشاعر حقيقية.

واختتمت نسمة محجوب حديثها بالتأكيد على أن التصريح بالمشاعر في حد ذاته أمر طبيعي وبسيط، قائلة إن الاعتراف بالحب «حاجة بريئة وحلوة»، وهو ما يتوافق مع الحالة التي حاولت تقديمها من خلال أغنية «رايحاله» و أنها سعيدة بردود الفعل علي الأغنية 

 و أكدت أنها تحضر العديد من الاغاني الدرامية الذي سوف تطرح بشكل فردي 

النجمة نسمة محجوب اخبار الفن نجوم الفن

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