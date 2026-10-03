قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف
بسبب مطلوب عائليا.. تأجيل عرض فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري
علي جمعة: بالرفق تحيا القلوب وبالقسوة ينتشر العنف ويفسد الخلق
بعد شهور من التراجع.. قفزة فى أسعار الدواجن والبانيه | كم وصل سعر الكيلو؟
مباراة القمة بصافرة إسبانية.. الساعات الأخيرة تحسم حكام الأهلي والزمالك
ناقد رياضي يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي نهائيًا من منتخب مصر
أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين
لتحسين حركة التجارة والمواطنين.. طفرة في الطرق والمحاور تعيد رسم خريطة التنمية
لماذا سميت سورة التوبة بالفاضحة؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون
260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب
قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت من ملاحظة بطء شبكة الواي فاي خلال ساعات الليل، رغم أن الخدمة تكون جيدة في أوقات أخرى من اليوم، ما يثير التساؤل عن سبب تغير سرعة الإنترنت دون تغيير الباقة أو جهاز الراوتر.

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

ولا يعني بطء الإنترنت ليلًا بالضرورة وجود عطل في الراوتر، فقد يرتبط الأمر بزيادة استخدام الشبكة في المنزل، أو وجود أجهزة كثيرة متصلة، أو مشكلة في الإشارة اللاسلكية، إلى جانب أسباب أخرى يمكن التحقق منها بسهولة، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

 

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت 

1. زيادة استخدام الإنترنت في ساعات الليل

من أكثر الأسباب التي قد تجعل الإنترنت يبدو أبطأ في المساء زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون الشبكة في الوقت نفسه.

فقد يكون أحد أفراد الأسرة يشاهد فيديوهات، بينما يستخدم شخص آخر منصات التواصل الاجتماعي، ويقوم جهاز ثالث بتنزيل ملفات أو تحديثات، وهو ما يرفع الضغط على الاتصال المتاح داخل المنزل.

وتزداد المشكلة وضوحًا إذا كانت الباقة أو سرعة الإنترنت محدودة مقارنة بعدد الأجهزة والاستخدامات الموجودة في المنزل.

2. أجهزة كثيرة متصلة بالراوتر

ليس الهاتف فقط هو الذي يستخدم الواي فاي، فالتلفزيون الذكي وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات وأجهزة الألعاب وبعض الأجهزة المنزلية يمكن أن تكون متصلة بالشبكة أيضًا.

وبالتالي، قد تجدين أن عدد الأجهزة المتصلة بالراوتر أكبر مما تتوقعين، وبعضها قد يستخدم الإنترنت في الخلفية دون أن تلاحظي ذلك.

لذلك، من المفيد مراجعة قائمة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي، والتأكد من عدم وجود أجهزة غير معروفة.

 

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت  

3. الراوتر موجود في مكان غير مناسب

مكان الراوتر يؤثر على قوة إشارة الواي فاي داخل المنزل.

وضع الجهاز خلف أثاث كبير، أو داخل دولاب، أو بالقرب من مصادر تداخل، قد يقلل جودة الإشارة التي تصل إلى بعض الغرف.

وتوصي جهات متخصصة في شبكات الواي فاي بوضع جهاز الراوتر في مكان مفتوح ومرتفع نسبيًا، وبعيدًا عن العوائق قدر الإمكان.

4. التداخل مع شبكات الواي فاي الأخرى

في المناطق السكنية التي تحتوي على عدد كبير من الشقق، قد تكون هناك شبكات واي فاي عديدة تعمل بالقرب من بعضها.

وقد يؤدي التداخل بين الشبكات، خصوصًا على بعض القنوات اللاسلكية، إلى انخفاض جودة الاتصال أو ظهور بطء في بعض الأوقات.

ويكون الأمر أكثر وضوحًا ليلًا عندما يكون عدد الأشخاص الذين يستخدمون شبكات الإنترنت في المنطقة أكبر.

5. تحديثات وتنزيلات تعمل في الخلفية

قد يكون جهازك يقوم بتنزيل تحديثات للنظام أو التطبيقات دون أن تنتبهي.

كما يمكن للهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب والتلفزيونات الذكية إجراء عمليات مزامنة أو تحديث تلقائي، وهو ما يستهلك جزءًا من سرعة الإنترنت.

إذا لاحظتِ البطء على جهاز معين، يمكنك التحقق من التنزيلات والتحديثات النشطة لمعرفة ما إذا كانت تستهلك الاتصال.

6. المشكلة من مزود خدمة الإنترنت

إذا استمر بطء الإنترنت رغم فصل الأجهزة غير الضرورية وإعادة تشغيل الراوتر، فقد تكون المشكلة مرتبطة بخدمة الإنترنت نفسها.

وهنا يمكن تجربة اختبار سرعة الاتصال في أوقات مختلفة من اليوم ومقارنة النتائج، خاصة إذا كانت السرعة تنخفض بشكل واضح ليلًا بصورة متكررة.

وإذا استمرت المشكلة، يمكن التواصل مع شركة الإنترنت وطلب فحص الخط والخدمة والتأكد من عدم وجود عطل أو مشكلة فنية.

ماذا تفعلين إذا كان الواي فاي بطيئًا بالليل؟

ابدئي بفصل الأجهزة التي لا تحتاجينها، ثم أعيدي تشغيل الراوتر، وضعيه في مكان مفتوح بعيدًا عن العوائق. كما يمكنك تجربة الاتصال من جهاز قريب من الراوتر لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بقوة الإشارة أم بسرعة خدمة الإنترنت نفسها.

ومن المهم أيضًا التأكد من تأمين شبكة الواي فاي بكلمة مرور قوية، ومراجعة الأجهزة المتصلة بها باستمرار.

الواي فاي الواي فاي بطيء الواي فاي بطيء بالليل ضعف الإنترنت الإنترنت 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت الواي فاي بطيء بالليل 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت فيديوهات أجهزة كثيرة متصلة بالراوتر الراوتر موجود في مكان غير مناسب تحديثات وتنزيلات تعمل في الخلفية المشكلة من مزود خدمة الإنترنت ماذا تفعلين إذا كان الواي فاي بطيئًا بالليل شركة الإنترنت عدد الأجهزة المتصلة بالراوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

تيجراي

إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

ترشيحاتنا

العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. استقرار الدولار واليورو

الجنيه الذهب

نزل 40 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ135.59 مليار جنيه.. تفاصيل

بالصور

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد