يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت من ملاحظة بطء شبكة الواي فاي خلال ساعات الليل، رغم أن الخدمة تكون جيدة في أوقات أخرى من اليوم، ما يثير التساؤل عن سبب تغير سرعة الإنترنت دون تغيير الباقة أو جهاز الراوتر.

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

ولا يعني بطء الإنترنت ليلًا بالضرورة وجود عطل في الراوتر، فقد يرتبط الأمر بزيادة استخدام الشبكة في المنزل، أو وجود أجهزة كثيرة متصلة، أو مشكلة في الإشارة اللاسلكية، إلى جانب أسباب أخرى يمكن التحقق منها بسهولة، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

1. زيادة استخدام الإنترنت في ساعات الليل

من أكثر الأسباب التي قد تجعل الإنترنت يبدو أبطأ في المساء زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون الشبكة في الوقت نفسه.

فقد يكون أحد أفراد الأسرة يشاهد فيديوهات، بينما يستخدم شخص آخر منصات التواصل الاجتماعي، ويقوم جهاز ثالث بتنزيل ملفات أو تحديثات، وهو ما يرفع الضغط على الاتصال المتاح داخل المنزل.

وتزداد المشكلة وضوحًا إذا كانت الباقة أو سرعة الإنترنت محدودة مقارنة بعدد الأجهزة والاستخدامات الموجودة في المنزل.

2. أجهزة كثيرة متصلة بالراوتر

ليس الهاتف فقط هو الذي يستخدم الواي فاي، فالتلفزيون الذكي وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات وأجهزة الألعاب وبعض الأجهزة المنزلية يمكن أن تكون متصلة بالشبكة أيضًا.

وبالتالي، قد تجدين أن عدد الأجهزة المتصلة بالراوتر أكبر مما تتوقعين، وبعضها قد يستخدم الإنترنت في الخلفية دون أن تلاحظي ذلك.

لذلك، من المفيد مراجعة قائمة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي، والتأكد من عدم وجود أجهزة غير معروفة.

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

3. الراوتر موجود في مكان غير مناسب

مكان الراوتر يؤثر على قوة إشارة الواي فاي داخل المنزل.

وضع الجهاز خلف أثاث كبير، أو داخل دولاب، أو بالقرب من مصادر تداخل، قد يقلل جودة الإشارة التي تصل إلى بعض الغرف.

وتوصي جهات متخصصة في شبكات الواي فاي بوضع جهاز الراوتر في مكان مفتوح ومرتفع نسبيًا، وبعيدًا عن العوائق قدر الإمكان.

4. التداخل مع شبكات الواي فاي الأخرى

في المناطق السكنية التي تحتوي على عدد كبير من الشقق، قد تكون هناك شبكات واي فاي عديدة تعمل بالقرب من بعضها.

وقد يؤدي التداخل بين الشبكات، خصوصًا على بعض القنوات اللاسلكية، إلى انخفاض جودة الاتصال أو ظهور بطء في بعض الأوقات.

ويكون الأمر أكثر وضوحًا ليلًا عندما يكون عدد الأشخاص الذين يستخدمون شبكات الإنترنت في المنطقة أكبر.

5. تحديثات وتنزيلات تعمل في الخلفية

قد يكون جهازك يقوم بتنزيل تحديثات للنظام أو التطبيقات دون أن تنتبهي.

كما يمكن للهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب والتلفزيونات الذكية إجراء عمليات مزامنة أو تحديث تلقائي، وهو ما يستهلك جزءًا من سرعة الإنترنت.

إذا لاحظتِ البطء على جهاز معين، يمكنك التحقق من التنزيلات والتحديثات النشطة لمعرفة ما إذا كانت تستهلك الاتصال.

6. المشكلة من مزود خدمة الإنترنت

إذا استمر بطء الإنترنت رغم فصل الأجهزة غير الضرورية وإعادة تشغيل الراوتر، فقد تكون المشكلة مرتبطة بخدمة الإنترنت نفسها.

وهنا يمكن تجربة اختبار سرعة الاتصال في أوقات مختلفة من اليوم ومقارنة النتائج، خاصة إذا كانت السرعة تنخفض بشكل واضح ليلًا بصورة متكررة.

وإذا استمرت المشكلة، يمكن التواصل مع شركة الإنترنت وطلب فحص الخط والخدمة والتأكد من عدم وجود عطل أو مشكلة فنية.

ماذا تفعلين إذا كان الواي فاي بطيئًا بالليل؟

ابدئي بفصل الأجهزة التي لا تحتاجينها، ثم أعيدي تشغيل الراوتر، وضعيه في مكان مفتوح بعيدًا عن العوائق. كما يمكنك تجربة الاتصال من جهاز قريب من الراوتر لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بقوة الإشارة أم بسرعة خدمة الإنترنت نفسها.

ومن المهم أيضًا التأكد من تأمين شبكة الواي فاي بكلمة مرور قوية، ومراجعة الأجهزة المتصلة بها باستمرار.