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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشر مقاطع خادشة.. قرار بشأن شخص يروج للأعمال المنافية للأداب على الانترنت

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالبحيرة بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وكذا النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج لممارسة للأعمال المنافية للآداب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وضُبط بحوزته ( 3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وعقب التحصل منهم على مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق الأعمال المنافية للآداب البحيرة

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