القبض على موظف بوزارة الطاقة الأمريكية بتهمة تقديم الدعم للحوثيين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، القبض على موظف حكومي، الخميس، للاشتباه في تقديمه دعمًا ماديًا وموارد لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة أمريكيًا منظمة إرهابية أجنبية.

ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى أشتون حامد اللبودي، البالغ من العمر 51 عامًا، ويعمل بوزارة الطاقة، بمحاولة تقديم دعم مادي أو موارد للجماعة الحوثية.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون أيزنبرج، إن المتهم يُزعم أنه سافر إلى الخارج، واستخدم خبرته المتخصصة لمساعدة الحوثيين، وفقًا لما نقلته وزارة العدل الأمريكية.