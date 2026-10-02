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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القبض على موظف بوزارة الطاقة الأمريكية بتهمة تقديم الدعم للحوثيين

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، القبض على موظف حكومي، الخميس، للاشتباه في تقديمه دعمًا ماديًا وموارد لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة أمريكيًا منظمة إرهابية أجنبية.

ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى أشتون حامد اللبودي، البالغ من العمر 51 عامًا، ويعمل بوزارة الطاقة، بمحاولة تقديم دعم مادي أو موارد للجماعة الحوثية.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون أيزنبرج، إن المتهم يُزعم أنه سافر إلى الخارج، واستخدم خبرته المتخصصة لمساعدة الحوثيين، وفقًا لما نقلته وزارة العدل الأمريكية.

مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون أيزنبرغ الولايات المتحدة الحوثيون وزارة العدل الأمريكية إيران منظمات إرهابية وزارة الطاقة الأمريكية

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