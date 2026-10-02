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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في حتة تانية.. حسني عبد ربه يشيد بإمام عاشور: عنده الكواليتي اللي يصنع الفارق

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران

أشاد حسني عبد ربه، نجم الكرة المصرية السابق، بإمكانيات إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن شخصيته وثقته في نفسه من أبرز العوامل التي تميزه عن باقي اللاعبين.

وقال حسني عبد ربه خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب أون»: «اللي يفرق إمام عاشور عن اللاعيبة كلها إن عنده ثقة في نفسه وشخصيته، وشخصية اللاعب هي نجاحه».

وأضاف: «عنده الكواليتي اللي يصنع الفارق، مبيقلقش، بيروح للكورة ويرقص ويجيب أجوال ويدافع، عنده مقومات وشخصية».

وأوضح عبد ربه رؤيته للمركز الأنسب لإمام عاشور، قائلًا: «أنا بشوفه لاعب رقم 8، مش صانع لعب ولا وينج، ولو يلعب في المركز ده مع الأهلي والمنتخب هيبقى في حتة تانية، وهيبقى حل كبير للأهلي».

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في الدوري المصري، عندما يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة على مستوى المنافسة في جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

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