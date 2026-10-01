زوجة إمام عاشور تخطف الأنظار في عيد ميلادها.. شاهد

شاركت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بصور جديدة لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

إطلالة زوجة إمام عاشور

خطفت ياسمين زوجة إمام عاشور الأنظار في حفل عيد ميلادها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بنطلون باللون الأخضر الفاتح .

أنتعلت زوجة إمام عاشور حذاء ذا كعب عالي مع حقيبة يد من براند أختين المصري، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة إمام عاشور بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعضلمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.