تغير مفاجئ في الطقس.. سحب رعدية ممطرة تضرب بعض المحافظات خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الأسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا.

تدفق للسحب وأمطار متوسطة

بحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تتقدم لمناطق من شمال الدلتا ( البحيرة - كفر الشيخ)، مع استمرار تدفق الغطاء السحابى من السحب العالية والمتوسطة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد وخليج السويس ومناطق من سيناء يصاحبه فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وعشوائية.

ويسود الطقس اليوم، أجواء خريفية معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى31 درجة، فيما ظهرت نشاط شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.

فيما يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقريبًا 30%، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد وجنوب سيناء، قد تغزر أحيانًا بنسبة (20% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فيما يشهد الطقس فرصًا ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقريبًا 10%، على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس ومدينة الغردقة على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح على أغلب الأجواء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد والمناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة على مختلف المناطق، تكون كالتالي: