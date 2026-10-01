إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة

واصلت أديس أبابا تصرفاتها الاستفزازية ضد القاهرة؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان، "شخص غير مرغوب فيه"، وطالبته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وفي مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 1 أكتوبر 2026، وموجهة إلى سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا، ذكرت الوزارة أن القرار اتُخذ وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وجاء في الرسالة: "تُحيط الوزارة السفارة علماً بأنه قد تم إعلان أحمد محرم أحمد سليمان شخصاً غير مرغوب فيه".

وأضافت الرسالة أن الوزارة "تتوقع من الدبلوماسي التابع للسفارة مغادرة إثيوبيا في غضون ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ هذا الإخطار".

ولم تذكر الرسالة المسمى الوظيفي أو الدور الذي يشغله سليمان في السفارة المصرية، كما لم توضح سبباً لتصنيفه كـ "شخص غير مرغوب فيه" أو تحدد أي سلوك مزعوم كان وراء هذا القرار.

وقد وُجهت المذكرة الدبلوماسية رسمياً إلى سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا، وحملت توقيع وختم وزارة الخارجية الإثيوبية.