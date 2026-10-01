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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظة القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027

محافظة القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية عام 2027
محافظة القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية عام 2027

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اتخاذ إجراءات نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة والانتقال إلى مناطق بديلة قبل نهاية عام 2027، مع حصر المعارض المرخصة وغير المرخصة بالأحياء، في إطار جهود الدولة للقضاء على الازدحام المروري، ومنع استغلال الأرصفة والمساحات العامة، وتنظيم النشاط بعيدًا عن المناطق المزدحمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة يستهدف إعادة تنظيم النشاط، ونقله إلى أماكن مخصصة تتناسب مع حجمه وطبيعته، وتتوافر بها الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، بما يسهم في الحد من الإشغالات والانتظار العشوائي، وتحقيق السيولة المرورية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المعارض والعاملين بها.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن المحافظة تدرس البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم تنفيذ عملية النقل، وفق رؤية متكاملة، تضمن توفير أماكن ملائمة لممارسة النشاط، وتراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعارض، إلى جانب الحفاظ على الشكل الحضاري للعاصمة.

جاء ذلك خلال لقاء بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، والمستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، وعدد من المعنيين وقيادات المحافظة.

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