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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: مصر بدأت تودع الموجات الحارة مع انطلاق فصل الخريف

طقس
طقس
محمود زيدان

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت بالفعل وداع الموجات الحارة مع انطلاق فصل الخريف، الذي يُعد بمثابة "الربيع الحقيقي" لجمهورية مصر العربية من حيث اعتدال الأجواء وجمال الطقس.

وأوضحت غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قيم درجات الحرارة في فصل الخريف لا تتجه عادةً نحو الارتفاع أو الانخفاض الشديد، مشيرةً إلى أنه حتى في حال حدوث أي ارتفاعات طفيفة، فإنها تقتصر فقط على فترات النهار. 

وأضافت أنه مع التقدم في أيام الفصل، يزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، لا سيما مع التراجع الملموس في نسب الرطوبة بالجو.

وأشارت إلى أن تحسن الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة أصبح ملموساً بشكل أكبر خلال فترات الليل والليل المتأخر والصباح الباكر، حيث جرى تسجيل درجات حرارة عظمى كسرت حاجز الـ 30 درجة لتسجل 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

وتابعت غانم أن هذه الأجواء المعتدلة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، بفضل تأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة معظمها قادم من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط. وتوقعت أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تسجل المحافظات الساحلية درجات أقل من ذلك.

واختتمت غانم تصريحاتها بالإشارة إلى أن محافظات جنوب الصعيد، ولا سيما الأقصر وأسوان، ما زالت تسجل درجات حرارة مرتفعة نسبياً تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية نهاراً، موضحة أنه رغم بقاء بعض الحرارة نهاراً مع سطوع الشمس، إلا أن فترات الليل ستشهد مزيداً من الانخفاض والبرودة اللطيفة.

منار غانم الطقس درجات الحراره أخبار توك شو

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