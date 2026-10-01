اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، في مشهد لاقى تفاعلًا من المتابعين، الذين أعربوا عن سعادتهم بمشاهد الأمطار في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأظهر الفيديو المتداول، تساقط الأمطار على المسجد النبوي الشريف ومحيطه، وسط أجواء روحانية مميزة، جذبت أنظار المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، مصحوبًا بعبارات تعبر عن سعادتهم بهطول الأمطار على المدينة المنورة، داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم نفعها الجميع.

ويحظى المسجد النبوي الشريف بمكانة عظيمة لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يتوافد إليه الزوار من شتى الدول لزيارته والصلاة فيه، بالتزامن مع رحلات الحج والعمرة والزيارات الدينية إلى المدينة المنورة.

وتُعد المدينة المنورة من أبرز الوجهات الدينية في المملكة العربية السعودية، لما تضمه من معالم إسلامية وتاريخية بارزة، وفي مقدمتها المسجد النبوي الشريف، الذي يستقبل أعدادًا كبيرة من المصلين والزوار على مدار العام.

وجاء تداول الفيديو في إطار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد الأمطار في الأماكن المقدسة، وسط تفاعل مع اللقطات التي وثقت هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة.