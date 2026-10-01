الصلح خير .. محافظ السويس ينهى خلاف بين تلميذين بعد رصد استغاثه

أنهى اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، خلافًا بين تلميذين بإحدى المدارس، وما ترتب عليه من بعض المشادات الكلامية وتحرير مذكرة رسمية بالواقعة، بعد رصد شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه محافظ السويس الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التواصل مع أطراف الواقعة، والعمل على احتواء الموقف ومعالجة أسباب الخلاف، حرصًا على استقرار البيئة التعليمية والحفاظ على مصلحة ومستقبل الطلاب.

واستقبل المحافظ أحد التلاميذ برفقة ولى أمره بحضور اللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة حيث أستمع إلى تفاصيل الموقف ووجهات النظر المتعلقة بالواقعة، وجرى توضيح ملابسات الخلاف ومناقشة أسبابه، بما أسهم فى إزالة أسباب المشادات وإنهاء الأمر بصورة ودية وبالتراضي بين الأطراف.

وأكد اللواء هانى رشاد، أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة ما يتم تداوله من شكاوى وإستغاثات عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي ورصده والعمل على سرعة التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بأبنائنا الطلاب، بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة.

وأوضح محافظ السويس على أهمية احتواء الخلافات والتعامل معها بمكارم الأخلاق والمحبة وبالحوار والتنسيق، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضع مصلحة الطلاب وإستقرار العملية التعليمية فى مقدمة الأولويات.