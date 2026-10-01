تعريفة جديدة ومحطة تحصيل واحدة.. تفاصيل رسوم المرور والاشتراكات الرسمية لطريق وادي النطرون - العلمين

في خطوة تنظيمية جديدة لرفع كفاءة البنية الأساسية للطرق، أصدرت وزارة النقل؛ القرار الوزاري رقم 565 لسنة 2026 القاضي بتعديل رسوم المرور وفئات الاشتراكات على طريق "وادي النطرون - العلمين" الحيوي، حيث يأتي هذا القرار الموثق بالجريدة الرسمية؛ ليحدد التعريفة الجديدة لمحطة التحصيل الوحيدة على الطريق البالغ طوله 135 كيلومتراً، بالتزامن مع حزمة من التسهيلات المرورية، وغرامات مشددة؛ لضمان الانضباط المالي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتادي الطريق.

رسوم المرور الجديدة على الطريق

يمتد الطريق بطول 135 كيلومترًا، ويضم محطة تحصيل واحدة، وتشمل الرسوم الجديدة المقررة للمرور قيمة “رسم التحسين والضريبة” و"رسم التأمين الصحي"، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري.

طريق وادي النطرون - العلمين

وحدد القرار رسوم المرور عند محطة التحصيل لكل شريحة مرور، وجاءت القيم الجديدة على النحو التالي:

- السيارات الملاكي: 20 جنيهًا، مقابل 10 جنيهات سابقًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

- سيارات الميكروباص: 20 جنيهًا، مقابل 10 جنيهات سابقًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

محطة التحصيل

- الأتوبيسات: 30 جنيهًا، مقابل 20 جنيهًا في السابق.

وتشمل الرسوم المقررة قيمة رسم التحسين والضريبة ورسم التأمين الصحي، وفقًا للفئات المحددة في القرار، لتطبق على المركبات المارة عبر محطة التحصيل بالطريق.

أسعار الاشتراكات الشهرية والربع سنوية

تضمن القرار أيضًا تحديد قيمة الاشتراكات الدورية لاستخدام طريق وادي النطرون - العلمين، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، وذلك لتسهيل حركة المركبات التي تستخدم الطريق بصورة منتظمة.

طريق وادي النطرون

وجاءت أسعار الاشتراكات الجديدة على النحو التالي:

- السيارات الملاكي: 500 جنيه لاشتراك شهر واحد، و1300 جنيه لاشتراك 3 أشهر.

- سيارات الميكروباص: 1200 جنيه لاشتراك شهر واحد، و3200 جنيه لاشتراك 3 أشهر.

- الأتوبيسات: 1600 جنيه لاشتراك شهر واحد، و4300 جنيه لاشتراك 3 أشهر.

غرامة الهروب من سداد الرسوم

نص القرار على تطبيق أحكام المادة 14 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته بالقانون رقم 146 لسنة 1984، والتي تنظم التعامل مع حالات عدم سداد الرسوم المقررة عند محطات التحصيل.

وبموجب هذه الأحكام، يمكن التصالح في حالة الهروب من دفع الرسوم؛ بعد سداد غرامة مالية قدرها 100 جنيه، وفقًا لما ورد في القرار والقواعد القانونية المنظمة.

السرعة الجديدة على طريق العلمين

أعلنت وزارة الداخلية في 30 يوليو 2026- عقب الانتهاء من أعمال تطوير طريق وادي النطرون العلمين- رفع الحد الأقصى للسرعة القانونية المقررة للسيارات الملاكي من 100 إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

وتولت الإدارة العامة للمرور تركيب العلامات الإرشادية واللافتات التي توضح حدود السرعات الجديدة على الطريق، بالتزامن مع استكمال إجراءات تشغيل الطريق بعد أعمال التطوير.

تسهيلات جديدة لاستخراج التراخيص

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات استخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور وتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ تقرر تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بإصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة.

وتشمل الإجراءات تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، مع سداد قيمة الخدمة “المعلنة على اللوحة الإرشادية” بحسب نوع الرخصة، وذلك من خلال نظام التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.

إلغاء مصروفات ومستلزمات إضافية

تتضمن التيسيرات الجديدة، عدم مطالبة المواطن بسداد أي مبالغ مالية أخرى أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور.

كما تقرر إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.

وبدأ التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة، اعتبارًا من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بما يستهدف تيسير إجراءات الترخيص، وخفض قيم رسوم الإصدار والتجديد.