الارتقاء بمعاملة المواطنين.. أسعار تراخيص السيارات بعد التوجيهات الرئاسية

في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهله، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات استراتيجية عاجلة لوزارة الداخلية، شملت اتخاذ خطوات فورية لتحسين جودة الخدمات الأمنية والجماهيرية، وترشيد تكاليف استخراج وتجديد تراخيص السيارات بشكل يناسب القدرات المادية للجميع.

كما شدد الرئيس على إعلاء قيمة الكرامة الإنسانية وحسن معاملة المواطنين في جميع القطاعات الشرطية، تعزيزاً لجسور الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن.



أسعار تجديد رخصة السيارة

جاءت التوجيهات الرئاسية في وقت تمثل فيه إجراءات ترخيص السيارات وتجديد الرخصة أحد الملفات الخدمية التي تهم ملايين المواطنين، خاصة مع تعدد المتطلبات والإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الترخيص.

اسعار تجديد رخصة السيارة

وتختلف رسوم تجديد رخصة السيارة في وحدات المرور بحسب سعة محرك السيارة ومدة الترخيص، إلى جانب مجموعة من الرسوم الخاصة بالفحص والتأمين والمستندات والملصق الإلكتروني وغيرها من الإجراءات المطلوبة.

وبحسب البيانات المتاحة، قد تتراوح التكلفة الإجمالية لتجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه أو أكثر، وفقًا لفئة السيارة وسعة محركها، وذلك دون احتساب قيمة المخالفات.



تفاصيل رسوم تجديد رخصة سيارة في المرور 2026

تشمل الرسوم الأساسية لتجديد الرخصة عددًا من البنود، من بينها:

- الكشف الطبي بقيمة 385 جنيهًا.

رسوم تجديد الرخصة

- الضريبة والتأمين الإجباري بنحو 675 جنيهًا، مع اختلاف القيمة بحسب مدة الترخيص.

- استمارة البيانات بقيمة 115 جنيهًا.

- الملف والحافظة بـ65 جنيهًا.

- نموذج 265 بقيمة 45 جنيهًا.

- طابع الشرطة بقيمة 15 جنيهًا.

- استخراج شهادة براءة ذمة وشهادة المخالفات، وتبلغ تكلفتها نحو 120 جنيهًا.

- 2 استمارة كمبيوتر بقيمة 150 جنيهًا.

- استمارة تحديث بيانات بـ120 جنيهًا.

- تصوير الأوراق بنحو 50 جنيهًا.

- رسوم التصوير الفوري، والتي تصل إلى 300 جنيه.

- حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث بقيمة 400 جنيه.

- الملصق الإلكتروني الإلزامي بقيمة 150 جنيهًا.

- رسوم تطوير اللوحات المعدنية التي تبلغ نحو 350 جنيهًا.

وتتضمن الإجراءات أيضًا الكشف الطبي، الذي يشمل فحوص الرمد واللياقة البدنية وفصيلة الدم، إلى جانب شراء استمارة البيانات بقيمة 200 جنيه نقدًا.



ضريبة السيارة حسب سعة المحرك

تختلف قيمة ضريبة التجديد وفقًا لسعة محرك السيارة.

- تبلغ نحو 225 جنيهًا للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1030 سي سي، وترتفع إلى نحو 255 جنيهًا للسيارات التي تتراوح سعة محركها بين 1030 و1330 سي سي.

- أما السيارات التي تتراوح سعة محركها بين 1330 و1630 سي سي، فتصل الضريبة إلى نحو 750 جنيهًا، بينما تبلغ نحو 3000 جنيه للسيارات التي تتراوح سعة محركها بين 1630 و2030 سي سي.

- وبالنسبة للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي، يتم احتساب الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة السيارة.

تكلفة التجديد لمدة 3 سنوات

في حالة تجديد الرخصة لمدة 3 سنوات، ترتفع قيمة الضريبة والتأمين الإجباري، وتشير البيانات إلى نحو 3390 جنيهًا للضريبة و190 جنيهًا للتأمين تقريبًا.

شروط ترخيص السيارات 2026

وتشمل أبرز شروط ترخيص السيارات ما يلي:

- سداد الضرائب والرسوم المقررة.

- التأمين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبة والأضرار المادية الناجمة عنها.

- استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.

- تركيب جهاز GPS.

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على الرخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص المخصصة للاستخدام المهني.

- اجتياز الفحص الطبي في المراكز المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

- الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

- اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة التابعة للمرور.

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة.

- ألا يكون طالب الترخيص صادرًا ضده حكم في بعض الجرائم الجنائية، وفقًا للشروط المنظمة لذلك.

- عدم وجود أحكام سابقة في جرائم القتل أو الإصابة الناتجة عن أو أثناء قيادة مركبة.

- تقديم 4 صور شخصية مقاس 4×6، وشهادتين طبيتين للباطنة والنظر، وصورتين من بطاقة الرقم القومي.

- تجهيز المركبة بمثلث عاكس للضوء، وحقيبة إسعافات أولية، وأجهزة إطفاء.

موعد تطبيق قرارات الرئيس وأهم الإجراءات الملغاة

تبدأ وزارة الداخلية، اعتبارا من غد، الخميس 1 أكتوبر، تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة.

تجهيزات تنفيذ توجيهات الرئيس

وتتضمن الإجراءات إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارات، وتشمل «طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء».

ويعني إلغاء هذا الشرط عدم مطالبة المواطن بشراء أو تقديم هذه المعدات ضمن إجراءات الترخيص، بما يوفر تكلفة إضافية كانت مرتبطة بإصدار وتجديد رخصة التسيير.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة وفقا لنوع الرخصة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني.

وأكدت وزارة الداخلية عدم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى من المواطن خلال إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.