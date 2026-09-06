أرخص سيارة هاتشباك مستعملة في مصر.. أسعار سوق المستعمل

تعد السيارة سوزوكي ماروتي واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، حيث اشتهرت بتصميمها الصغير، والذي يساعدها على الاصطفاف بسهولة، مع محرك موفر للوقود، بالإضافة إلى تجهيزات أساسية.

وظهرت السيارة سوزوكي ماروتي في السوق المصري للسيارات المستعملة بعدة موديلات ومنها موديل 2009، التي رصدت بسعر يبلغ 140 ألف جنيه، ولكن ننصح بمراجعة السعر وفقًا للحالة الفنية.

سوزوكي ماروتي

كما ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الداخلية للهيكل والخارجية إيضًا، بالإضافة إلى الكشف على حالة المحرك وناقل السرعات والمقصورة.

سوزوكي ماروتي

مواصفات السيارة سوزوكي ماروتي

تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 800 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 37 حصانا عند 5000 لفة في الدقيقة، مقترن بناقل سرعات يدوي مانيوال، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي ماروتي

تصميم السيارة سوزوكي ماروتي

تأتي السيارة بمقدمة ذات شبكة أمامية صغيرة، مع مصابيح تقليدية هالوجين،، وجنوط 13 بوصة، كما تأتي السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 3.33 م للطول الكلي، بعرض يبلغ 1.44 م، و 1.4 م للارتفاع، بينما يبلغ الوزن الكلي للسيارة نحو 650 كيلوجرام، بالاضافة إلى خزان للوقود يسع لـ 30 لتر.

داخلية السيارة سوزوكي ماروتي

حصلت السيارة على مساحة تخزين خلفية، وعدد خماسي الأبواب عن حساب سعة التخزين الخلفية، بالإضافة إلى مقصورة ذات مقاعد قماشية، ونوافذ يدوية يمكن تعديلها إلى كهربائية، إلى جانب نظام صوتي معدل، ومساحة بسيطة للتخزين من الداخل.