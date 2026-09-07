ترامب يهدد بضرب جزيرة خرج.. وإيران تلوح بمنطقة بحرية محظورة في الخليج

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وكتب عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»: «باي باي خرج»، مرفقًا منشوره بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر انفجارات وطائرة تنفذ غارات على الجزيرة.

كما اتهم ترامب إيران بمواجهة تضخم مفرط، مشيرًا إلى انهيار عملتها وتراجع صادراتها النفطية، بينما قال إن حركة النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة.

في المقابل، أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتزام طهران إعلان منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز، تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وتشمل أجزاء من مياه الخليج.

وحذر رضائي من أن أي سفينة تدخل المنطقة ستُدرج على قائمة العقوبات، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ونفى المسؤول الإيراني في الوقت نفسه صحة التقارير التي تتحدث عن نقص المواد الأساسية داخل البلاد، واصفًا هذه الأنباء بأنها «كاذبة»، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاس التوتر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.