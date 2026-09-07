قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى الصفر
ضبط 600 لتر ألبان فاسدة و250 كيلو زبدة مجهولة المصدر في الفيوم
هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض
بتصميم هاتشباك.. ماذا تقدم أوبل أسترا الكهربائية؟
الولايات المتحدة.. مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة شحن بميامي
أقل سعر دولار في البنوك الآن
ترامب يصعد حربه النفسية ضد طهران.. 7 منشورات في ساعة وصورة على خريطة إيران
أمين صندوق الزمالك: الأهلي من الأندية التي تقدم عقودا غير صحيحة بالقيمة المالية للاعبين
ترامب يهدد بضرب جزيرة خرج.. وإيران تلوح بمنطقة بحرية محظورة في الخليج
أذكار النوم الصحيحة.. 19 دعاء داوم عليها رسول الله كل ليلة فاغتنمه
وزير الاستثمار: 13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام
أسعار الذهب.. كم سعر عيار 18 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد بضرب جزيرة خرج.. وإيران تلوح بمنطقة بحرية محظورة في الخليج

ترامب يهدد بضرب جزيرة خرج
ترامب يهدد بضرب جزيرة خرج
محمود عبد القادر

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وكتب عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»: «باي باي خرج»، مرفقًا منشوره بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر انفجارات وطائرة تنفذ غارات على الجزيرة.

كما اتهم ترامب إيران بمواجهة تضخم مفرط، مشيرًا إلى انهيار عملتها وتراجع صادراتها النفطية، بينما قال إن حركة النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة.

في المقابل، أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتزام طهران إعلان منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز، تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وتشمل أجزاء من مياه الخليج.

وحذر رضائي من أن أي سفينة تدخل المنطقة ستُدرج على قائمة العقوبات، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ونفى المسؤول الإيراني في الوقت نفسه صحة التقارير التي تتحدث عن نقص المواد الأساسية داخل البلاد، واصفًا هذه الأنباء بأنها «كاذبة»، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاس التوتر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ترامب يهدد ضرب جزيرة خرج إيران منطقة بحرية محظورة التوترات بين واشنطن وطهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

سيف زاهر

حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

ترشيحاتنا

قضاء الصلوات

كيف تقضي الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب

السرقة

أخى يسرق وأنا أساعده ماليا ليمتنع عن الحرام.. ما الحكم؟

رفع الاشغالات من الطريق

تضييق على المارة.. دار الإفتاء توضح حكم وضع البضائع والأكشاك في الشوارع

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد