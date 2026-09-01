وزير الاستثمار: 13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم الاستثمارات خلال العام الجاري بلغ نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعكس نموًا في تدفقات الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وقال محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الاستثمارات المرتبطة بقناة السويس تقترب من 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

يعكس استمرار جهود الدولة

وتابع أن ارتفاع حجم الاستثمارات يعكس استمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، بما يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.