القوات المسلحة اليمنية: سقوط 20 عنصرا حوثيا خلال معارك أمس

أعلنت القوات المسلحة، اليمنية، تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات، أسفرت عن استعادة وتثبيت مواقع، وإفشال محاولات تسلل، واستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي بيان للقوات النسلحة اليمنية؛ ذكر مصدر عسكري إن العمليات العسكرية شملت هجومًا واسعًا، صباح اليوم، من ثلاثة محاور في جبهة البرح، واستعادة مواقع في الكدحة غربي تعز، وتثبيت مواقع جديدة جنوب الحديدة.

وبيّن المصدر أن القوات المسلحة تمكنت، مساء اليوم، من كسر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الضباب، وأوقعت أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

وأصاف البيان: وبالتزامن مع المعارك الميدانية، نفذ الطيران الحربي للقوات المسلحة غارات استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية في البرح وجنوب الحديدة وفي الأطراف الغربية لمأرب.

كما استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في اللبنات والعلم ومركز محافظة الجوف، وألحقت بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.