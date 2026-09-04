صاروخ حوثي يستهدف مطعمًا في المخا.. 3 قتلى وتصاعد المواجهات غربي اليمن

قُتل 3 أشخاص، اليوم الجمعة، جراء استهداف صاروخي نُسب إلى جماعة الحوثيين لمطعم في منطقة مفرق المخا غربي محافظة تعز اليمنية، في حادثة تأتي بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والجماعة في عدد من جبهات المحافظة والساحل الغربي.

وأفادت مصادر لـ«العربية» بسقوط 3 قتلى جراء إصابة المطعم بصاروخ حوثي، فيما تحدثت مصادر يمنية أخرى عن وقوع إصابات وأضرار مادية جراء القصف الذي طال منشأة يرتادها مدنيون.

وأكدت وسائل إعلام يمنية رسمية أن المطعم الواقع في منطقة مفرق المخا تعرض لقصف بصاروخ باليستي، مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر المطعم والممتلكات المحيطة به.

ويأتي الاستهداف في وقت تشهد فيه جبهات غربي تعز تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا، مع اندلاع مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق مقبنة والكدحة ومحيط الساحل الغربي. ووفق تقارير ميدانية، تزامنت التطورات مع محاولات حوثية لشن هجمات على مواقع القوات الحكومية، في وقت دفعت فيه الأخيرة بتعزيزات إلى عدد من خطوط التماس.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القصف على المطعم تسبب في حالة من الهلع بين السكان، بينما باشرت فرق الإنقاذ والأهالي عمليات البحث وإسعاف المصابين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتكتسب منطقة المخا أهمية استراتيجية بسبب موقعها على الساحل الغربي لليمن وقربها من خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يجعل تصاعد العمليات العسكرية حولها ذا تداعيات أمنية وإنسانية تتجاوز نطاق المواجهات المحلية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب اليمنية التي اندلعت منذ سنوات، مع تجدد المواجهات في عدد من الجبهات خلال الفترة الأخيرة، وسط استمرار الدعوات إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية وتجنب توسيع نطاق العمليات العسكرية.