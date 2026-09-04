الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات، متأثرة باستمرار ضغوط البيع في الأسواق العالمية، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الذهب يهبط في المعاملات الفورية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع بنحو 2%، ليسجل 4380.59 دولار للأوقية، وسط استمرار عمليات البيع التي ضغطت على أداء المعدن الأصفر.

ويأتي هذا التراجع في ظل تأثير ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات على الذهب، إذ يقلل ارتفاعهما من جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تدر عائدًا.

توقعات بمكاسب أسبوعية رغم التراجع

ورغم الخسائر المسجلة خلال تعاملات اليوم، لا يزال الذهب يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بدعم من تراجع توقعات المتعاملين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

وتظل تحركات أسعار الفائدة والدولار من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا، في ظل ترقب المستثمرين للقرارات والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية

وانعكس الانخفاض العالمي على أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث تراجعت الأسعار بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6400 جنيه، بانخفاض طفيف مقارنة بمستوياته السابقة، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.