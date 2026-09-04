قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة الأزهر تستجيب لاستغاثة ابنها مهند وتضعه تحت الرعاية الطبية الكاملة
نزل 10 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
ميسي يثير جدلًا واسعًا بعد تلميح غير متوقع بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026
لكل مُبتلى في رزقه.. 3 رسائل من خطيب المسجد الحرام عن مفاتيحه وأسبابه بالتفصيل
مستأجرة 5 محلات تكشف تفاصيل حادث البلطجة على يد إسماعيل دولار بالمقطم
كارنيهات اللاعيبة | قرار حاسم في اتحاد الكرة بشأن مباراة حلوان الجديدة والمعادي واليخت
الحكام تحسم جدل ركلة جزاء بن شرقي وطرد الجزار في مباراة الأهلي وسموحة
أوقاف الغربية تعلن افتتاح مسجد قباء بكنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا
الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه
درع البلقان 2026 | دَفعة جديدة للشراكة بين مصر والبوسنة والهرسك في الصناعات الدفاعية
إسلام الشاطر ينتقد مستوى زيزو مع الأهلي
وصلت 3 حالات .. كيف نجحت مصر في تقليص قرارات العلاج بالخارج؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات، متأثرة باستمرار ضغوط البيع في الأسواق العالمية، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الذهب يهبط في المعاملات الفورية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع بنحو 2%، ليسجل 4380.59 دولار للأوقية، وسط استمرار عمليات البيع التي ضغطت على أداء المعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر

ويأتي هذا التراجع في ظل تأثير ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات على الذهب، إذ يقلل ارتفاعهما من جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تدر عائدًا.

توقعات بمكاسب أسبوعية رغم التراجع

ورغم الخسائر المسجلة خلال تعاملات اليوم، لا يزال الذهب يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بدعم من تراجع توقعات المتعاملين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

أسعار الذهب الان

وتظل تحركات أسعار الفائدة والدولار من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا، في ظل ترقب المستثمرين للقرارات والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية

وانعكس الانخفاض العالمي على أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث تراجعت الأسعار بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6400 جنيه، بانخفاض طفيف مقارنة بمستوياته السابقة، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

أسعار الذهب الذهب الدولار الأمريكي القاهرة الإخبارية الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

صورة ارشيفية

الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه

ترشيحاتنا

مضبوطات تموينية

تموين قنا: ضبط 136عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق

المتهم

بسبب ركنة سيارة .. القبض على عامل بمقهى هدد مهندسًا بقطعة حجرية في الهرم

المتهمين

القبض على سيدتين تستغلان طفلين فى التسول بالقاهرة

بالصور

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد