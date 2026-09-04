القبض على سيدتين تستغلان طفلين فى التسول بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام سيدتين بإستغلال طفلين رضيعين فى أعمال التسول والتعدى عليها بالسب حال قيامها بتصويرهما بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو ("لإحداهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبرفقتهما الطفلين الظاهرين بمقطع الفيديو ، وبمواجهتهما إعترفتا بأن الطفلين هما نجليهما وقدمتا ما يفيد بذلك ، وقيامهما بإستغلالهما فى ممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة بدائرة قسم شرطة دار السلام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.